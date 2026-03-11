Cuando pensamos en lo que mantiene viva una relación de pareja, solemos mencionar el amor, la pasión o la confianza. Y sí, todos esos elementos son importantes. Pero hay uno que muchas veces pasa desapercibido y que sostiene a los demás como una columna invisible: la comprensión.

Comprender no es solo escuchar lo que la otra persona dice. Comprender es intentar ver el mundo desde sus ojos, aunque en algunos momentos no estemos de acuerdo con lo que vemos.

En la vida de pareja, las diferencias son inevitables. Cada persona llega a la relación con su historia, su manera de pensar, sus hábitos y sus expectativas. Por eso, cuando dos historias se encuentran, es normal que aparezcan roces. El problema no son las diferencias, sino cuando dejamos de intentar comprenderlas. Muchas discusiones no surgen por grandes conflictos, sino por pequeñas interpretaciones equivocadas. Un mensaje mal entendido o una reacción que el otro interpreta como desinterés. Si estas cosas no se hablan con calma, pueden convertirse en problemas mayores.

Comprender significa preguntarse: “¿Qué estará sintiendo la otra persona?”, “¿Hay algo que yo no estoy viendo?”

A veces, la persona que tenemos enfrente no necesita consejos. Solo necesita sentirse escuchada. Es común que uno de los dos llegue a casa después de un día difícil y quiera hablar sobre lo que le pasó. Sin embargo, el otro comienza a dar soluciones: “Deberías hacer esto”, “Eso no es para tanto”. Aunque la intención sea ayudar, estas respuestas pueden hacer que la otra persona se sienta incomprendida. Muchas veces, lo que realmente ayuda es escuchar con atención y acompañar emocionalmente.

Comprender también implica aceptar que no todos reaccionamos igual. Hay personas más expresivas y otras más reservadas. Algunas necesitan hablar inmediatamente cuando algo les molesta; otras prefieren tomarse un tiempo para pensar. Ninguna forma es incorrecta, simplemente son diferentes.

En una relación sana, las parejas van descubriendo poco a poco qué hace sentir bien al otro, qué cosas lo hieren y qué lo tranquiliza. Es un proceso que se construye con paciencia, interés y respeto.

También es importante entender que comprender no significa justificar todo. Habrá momentos en los que será necesario hablar con claridad sobre ciertos problemas sin atacar a la pareja.

La comprensión también se demuestra en pequeños gestos del día a día: preguntar cómo estuvo el día, escuchar con atención. Son detalles que transmiten un mensaje poderoso: “Me importas”.

Al final, una relación de pareja no se construye solo con momentos especiales, sino también en la rutina diaria. Y es justamente en esos momentos sencillos donde la comprensión se convierte en el ingrediente que fortalece el amor y ayuda a que la relación crezca con el tiempo.

@drjosegonzalez