¿Cuál es el origen de la expresión “ganar por W”? J. Curvelo, B/quilla

En la hípica inglesa se estableció que una carrera debe iniciarse a la hora programada, aunque en el punto de partida solo haya un ejemplar porque el otro o los otros inscritos, por el motivo que fuere, no llegaron. En ese caso, el caballo presente debe partir y recorrer toda la pista para validar su triunfo. Entonces se dice que ganó por W. O., iniciales de la expresión inglesa walk over, que significa ‘atropellar, recorrer’, y que en español tiene los sentidos coloquiales de ‘victoria sin jugar’ o ‘pasear’. Por eso, cuando en una disciplina deportiva se logra una victoria fácil se dice que “fue un paseo”. El empleo de la expresión se ha extendido a casi todos los deportes para indicar que un equipo o un individuo han triunfado porque sus rivales no acudieron, llegaron tarde, se retiraron o fueron descalificados. Aunque ganar por W es sinónimo de victoria fácil, esta es legítima.

¿Qué quiere decir ‘barro’? (“Ese man es barro”). Ariel Serrano, Bogotá

‘Barro’ es un costeñismo desdeñoso que se usa desde hace mucho tiempo y se refiere a lo que se considera malo o inconveniente o a todo lo que no agrada: “¡Qué partido tan barro!”. Cuando alude a una persona es porque se cree que esta es egoísta, poco dispuesta y mala: “¡Que amigo tan barro es Fulano!”; cuando se trata de una cosa, es porque esta es de mal gusto o de mala calidad: “En su casa, todas las matas son artificiales. ¡Qué barro!”, y cuando alguien actúa de manera incorrecta podrían decirle: “¡Oye, eso estuvo barro!”. Pese a que ‘barro’ es una mezcla humilde de tierra y agua, tiene valor estético para producir, mediante cocción, elementos de alfarería y de cerámica, como recipientes u objetos decorativos, pero cuando está crudo no vale nada, y, además, puede arruinar la salud, un espacio o un atuendo.

¿Es un barbarismo la palabra ‘bullero’ en lugar de ‘bullicioso’? Ernesto J. Del Río C., B/quilla

Son voces sinónimas que se usan en muchos países hispanos. ‘Bullero’ califica a una persona cuando grita o hace ruido. Deriva del español ‘bulla’, que viene del latín homónimo bulla, que quiere decir “burbuja, grito, agitación”, y este de bullīre, que significa “hervir o producir burbujas”. El símil reside en que al hervir un líquido sus burbujas generan un ruido acompasado, rápido y constante. ‘Bullero’ cobra un significado coloquial cuando describe a un sujeto jactancioso y embustero. Otros derivados de ‘bulla’ que significan ruido son ‘bullanga (de donde procede bullanguero), bullaranga, bullicio…’.

