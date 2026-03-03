Hoy no podemos comparar la realidad industrial de Barranquilla y el Atlántico con la de ciudades como Bogotá, Medellín o Cali y sus áreas vecinas, y así mismo debemos reconocer que fueron muchas las grandes industrias locales que desaparecieron. En la sola Vía 40 y sectores aledaños ya no existen Cementos Caribe, Unial, Peldar, Vandux, Aluminio Reynolds, Jacksons Fashions, Celanese, Café Universal, Kico, Vanylon, Marysol, Ralco, Slaconia, Industrias Yidi, y otras que se han reducido, como Monómeros. En Barranquillita desaparecieron Phillips, Pinturas ICO, Pizano, Aserradero Covadonga, arroceras y varias más, convirtiéndose en un cementerio de empresas industriales. En la Zona Franca de Barranquilla se acabaron las grandes maquiladoras de confecciones, también Saint-Gobain, Distral y otras. En la ciudad ya no existen Ciledco ni Lumitón, y la gran industria farmacéutica hace décadas emigró hacia el interior, todo lo cual es una realidad incuestionable.

Afortunadamente han surgido nuevos sectores de Barranquilla en los que se han asentado importantes industrias equilibrando la calamitosa situación anterior, como la Circunvalación, y Juan Mina con su corredor y su Zona Franca “Cayena”; en el Atlántico, Galapa con la Zona Franca “Sofía” y una amplia área industrial. También sobre la Vía Oriental, industrias en Soledad, en Malambo con su “Pimsa” y otros sectores del municipio. En Palmar de Varela, Cervecería Bavaria con su mega planta, y el gran laminador de acero Ternium, muestran que con la excelente y reconocida gestión de ProBarranquilla, están logrando posicionar a nuestra ciudad y departamento como sitio ideal para la instalación de nuevas industrias.

Ahora, en la gobernación de Eduardo Verano, se están acometiendo dos grandes obras viales que con certeza se convertirán en polos de desarrollo industrial, como lo son las ampliaciones a doble calzada de la llamada “Sexta Entrada”, que es la prolongación de nuestra calle Murillo y de la variante “Cordialidad” – Malambo, que se complementa con la Circunvalación de la Prosperidad mediante un paso a desnivel.

La segunda obra de Verano, muy importante para nuestro Distrito es la ampliación a doble calzada de la carrera 38 “Vía a Juan Mina” desde la glorieta de la Circunvalación, pasando por el corregimiento de Juan Mina, la Circunvalación de “La Prosperidad” y la Zona Franca “Cayena”, hasta el Relleno Sanitario “Los Pocitos” de la Triple A para convertir esa vía que hace parte del Distrito, en el “Corredor Internacional del Atlántico”. Con esta doble calzada podrá Barranquilla en materia de infraestructura vial, atraer nuevas industrias, pero será indispensable una nueva política de incentivos tributarios del Distrito para convencer a industriales que siempre analizan las ventajas comparativas para ubicarse.

@nicorenowitzky