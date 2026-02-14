La semana pasada, usted se refirió a la palabra ‘birria’; ese día recordé ‘tirria’, otra palabra que se empleaba mucho cuando yo estaba en el colegio… A. Colina, B/quilla

Hacia finales de la década de los 60 del siglo pasado, el vocablo ‘tirria’ era de uso muy frecuente, pero hoy, aunque el Diccionario aún lo registra, está muy olvidado. El etimólogo Joan Corominas dice que desde 1517 hay constancia escrita de su uso, y añade algo sorprendente: “Probablemente [‘tirria’ deriva] de una especie de interjección ‘¡trr!’, que expresa despecho”. Es decir, su origen sería la imitación del sonido/trr/, gruñido o rechinar de dientes que significa rabia o contrariedad. ‘Tirria’ también tiene el sentido de aversión, antipatía, hostilidad, rechazo… Para expresar esa malquerencia, hoy se emplean otras locuciones, como cabrear, tener bronca, caer mal, caer gordo… Por lo general, se le tiene ‘tirria’ a alguien por envidia, por animadversión injustificada o por otro sentimiento malsano, como la ambición. ‘Tirria’, que casi siempre se acompaña con el verbo ‘tener’ (‘Le tengo tirria a ese equipo de fútbol’), en 1625 fue incluida en una lista de voces vulgares o malsonantes.

¿Por qué el bazo del cerdo se conoce como ‘pajarilla’ y los pulmones de otros mamíferos de corral como ‘bofe’? ¿Por qué se relaciona la palabra ‘pajarilla’ con el hecho de incumplir algo: “Pedro me salió pajarilla; no fue a la reunión”? ¿Por qué la palabra ‘bofe’ la asocian a algo maluco, feo: “Esa mujer es un bofe”? Miguel Padilla Martes, B/quilla

‘Bazo’, que viene del latín badius ‘rojizo’, es una víscera de color rojo oscuro, propia de los vertebrados. ‘Pajarilla’ es el ‘bazo’ del cerdo, o, en sentido extenso, algunas de las entrañas de cualquier mamífero de corral. Etimológicamente, resulta de la unión de ‘pájara’ y el sufijo ‘-illa’, formador de diminutivos. Ese nombre común, que alude a una pájara pequeña, debe su origen al habla popular, que, como sabemos, da vida a la lengua, la moldea… La asociación de ‘pajarilla’ con ‘incumplimiento’ es un costeñismo expresivo, creado por el lenguaje familiar de todos los días con el alcance de ‘paja’, ‘carretilla’, ‘mentira’… En cuanto a ‘bofe’, deriva del desaparecido verbo español ‘bofar’, que significaba ‘soplar’, que es lo que uno hace cuando exhala aire por la boca o por la nariz, y que se asoció con lanzar “por la boca exclamaciones violentas”. La apariencia exangüe, blanda y porosa de los pulmones de animales sacrificados no es precisamente estética, por lo que ‘bofe’ fácilmente se relaciona con una persona fea.

edavila437@gmail.com