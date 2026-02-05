Con esta columna inicio los análisis de las candidaturas presidenciales que se van decantando de cara a las elecciones del 31 de mayo de 2026.

De antemano, con respecto a elegir el próximo presidente de los colombianos, no me separo y reitero mi posición jurídica, política y personal, plasmada en mi reciente obra publicada con ocasión a la elección presidencial que nos ocupa, sustentada en mi obra ¿Cómo elegir el presidente correcto y no fallar en el intento? 100 preguntas que debe responder antes de votar.

Herramienta que diseñé para permitirle a los colombianos no equivocarse en una elección tan sería e idéntica como también lo es elegir una persona para casarse.

Objetivamente la “foto de hoy jueves 5 de febrero de 2026”, indica que el candidato Abelardo De La Espriella sería el único capaz de derrotar al candidato presidencial de gobierno en una segunda vuelta.

Tal reto de la derecha gravita en la formula vicepresidencial que escoja. Es decir, el éxito de Abelardo, en primer término, depende de los resultados de la ‘Gran Consulta’ interpartidista de centroderecha, con gran posibilidad de alzarse como ganadora Paloma Valencia.

En segundo término, Abelardo De La Espriella, cuenta a su favor con una jugadora importante para definir la formula vicepresidencial en cabeza de María Fernanda Cabal, persona coherente con su postura de derecha.

Hasta aquí se puede concluir que en este momento Abelardo De La Espriella es el único que puede ganarle al candidato de la izquierda, dependiendo de quien sea su fórmula vicepresidencial. Teniendo más opción su presidencia, si su fórmula recae en una mujer, con el trabajo claro de acercarlo y aglutinar a su alrededor a los ciudadanos votantes de centro, espectro político, que, a no dudarlo, será un factor definitorio de quien será el próximo presidente de la República de Colombia.

Sin embargo, la continuidad de la situación política que analizamos cambiará en los próximos dos meses, con los resultados de las elecciones de Congreso de la República y de las Consultas, convocadas para el 8 de marzo de 2026.

Entonces, de un lado, será el momento para que Abelardo De La Espriella tome una decisión acertada respecto de la mujer que será su vicepresidente. De otro lado, debe concitar a su alrededor, la unión de la derecha y ganarse un espacio del centro, elegidos en el nuevo Congreso de la República. Este análisis tiene sustento en una lectura distinta, si se quiere más técnica y política de las tres últimas encuestas, si bien es cierto, el candidato de izquierda las gana todas. No es menos cierto, que las encuestas en el pasado reciente daban por ganadores a candidatos que finalmente perdieron. Abelardo De La Espriella es el único que en las condiciones de hoy puede ser el próximo presidente.

@orlandocaba