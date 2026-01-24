¿Cómo así que existe el Premio Zóbel de Literatura? GCC, B/quilla

Existió hasta el año 2000. Tras la guerra de 1898, por la cual España cedió Filipinas a Estados Unidos, y apenas entrado el siglo 20, el inglés comenzó a avasallar el español en el archipiélago. Pese al reciente dominio de 300 años de España, la lengua predominante en las islas no era el español, sino el tagalo nativo (o filipino), que, a su vez, había asimilado muchos vocablos de la lengua de Castilla, al punto de que en el filipino actual más del 30 por ciento de los términos en uso son españoles o provenientes del español. A fines del siglo 19, la nación oriental era una amalgama cultural, en la que se mezclaban lo indígena, lo chino y lo hispánico, pero cuando llegaron los estadounidenses… ¡ahí fue Troya!, porque tal amalgama cultural, encarnada en lo cotidiano y en expresiones como música, danza y arte, fue doblegada por el idioma inglés, que, como una avalancha, inundó los tribunales jurídicos, los lemas públicos, la prensa, la educación oficial y el habla diaria (aunque nunca se abandonó el tagalo). A todas estas, a un empresario filipino ilustre, llamado Enrique Zóbel de Ayala (1877-1943), se le ocurrió la idea de hacer algo para evitar el desplome total del español. Se le atribuye la frase: “¡No quiero que el español y la cultura hispánica mueran en Filipinas!”. Como resultado de ese anhelo, creó el Premio Zóbel de Literatura, galardón que estimulaba la escritura en español en el archipiélago. El premio se concedió desde 1920 hasta 2000, y lo recibieron casi todos los grandes escritores filipinos.

¿Es cierto que en el español hay muchos nombres comunes procedentes de nombres propios geográficos? M. S., B/quilla

Este es un hecho lingüístico, abundante en nuestra lengua. Veamos: los nazarenos de Semana Santa, por Nazaret (Israel); biquini, por Bikini (islas Marshall, EE.UU.); bermudas, por las islas Bermudas (Reino Unido); pantalón, por el barrio veneciano de San Pantaleone, que dio nombre a Pantalone, personaje de la Comedia del Arte Italiana; cachemir, o tejido hecho con pelo de cabra de Cachemira; ágata, por el río siciliano Acates (Akhates); turquesa, por Turquía; parmesano, por Parma (Italia); champaña y coñac, por Champagne y Cognac (Francia); hamburguesa, por Hamburgo; mayonesa (o mahonesa), por Mahón (España); perro chihuahua, por el estado mexicano del mismo nombre; y, en fin, los gatos, el siamés, por Siam (hoy Tailandia); el abisinio, por Abisinia (hoy Etiopía), el angora, por Angora (capital de Turquía), y el persa, por Persia (hoy Irán).

edavila437@gmail.com