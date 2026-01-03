Leí: “Fue dado de baja el tenebroso asesino Camilo Rosacruz, alias Camilo”. ¿El alias de un individuo puede ser su propio nombre? Lula Iglesias, B/quilla

Un alias es la denominación que se le da a una persona como alternativa a su propio nombre. No siempre es impuesta para eludir la acción de las autoridades, porque esos alias no encubren nada, pues, así sean motes guerreros, o, por eso mismo, pronto son conocidos. Los alias pueden adquirir características genéricas de nombre propio y, en tal caso, acompañan o reemplazan al verdadero. Con ellos se hace burla de un aspecto físico del aludido o son irónicos, pero también pueden ser afectuosos, políticos, cómicos, estéticos… En una banda de maleantes, cualquiera de sus integrantes puede ser llamado con un alias, pero si no cuenta con uno lo llaman con el nombre con que fue registrado, porque para ser delincuente no es condición sine qua non tener uno.

En un restaurante, cuando dije que cancelaba la cuenta, y me disponía a hacerlo, uno de los presentes me dijo que estaba mal empleado el verbo ‘cancelar’… Arnol Luna, B/quilla

Tiene razón quien se lo dijo. Cancelar no es lo mismo que pagar. Cancelar es anular o derogar, y pagar es entregar el equivalente a lo que se debe, en dinero o en especie. Por lo tanto, usted debió decir: “Yo pago la cuenta”. Si alguien dice: “Voy a cancelar el agua”, está afirmando que va a solicitar a la Triple A que no le suministren más el líquido, pero si dice: “Voy a pagar el agua”, se entiende que va a entregar el valor de su consumo del mes, y se supone que el agua seguirá llegándole a su casa. Y si dice: “Voy a cancelar la matrícula de mi hijo”, está contando que su hijo no volverá al colegio porque usted va a sacarlo del centro docente, pero si afirma que va a pagar la matrícula será lo contrario.

¿De dónde vienen las expresiones ‘mote e’ queso’ y ‘mote e’ guandú’? Adrián Espinosa, Bogotá

Mote –o mute en el interior de Colombia–, viene de mut’i, palabra perteneciente a la familia lingüística chibchense, chibchana o chibcha, que hablaban los muiscas. La locución alude a un cocido que los muiscas preparaban con arvejas, habas, maíz o trigo y mucho de lo demás que lleva un cocido común. Los muiscas eran un grupo indígena amerindio que habitaba los actuales departamentos colombianos de Cundinamarca, Boyacá y sur de Santander, que hablaban una de las ramas de las lenguas chibchas, como también hablaban otras ramas los tunebos, los paeces, los arhuacos, los koguis… Los cocidos no son iguales: el mute santandereano es distinto del mote sabanero.

