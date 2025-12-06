“El oro puro brilla hasta en lo oscuro”. Gritó la vendedora feliz porque había alcanzado la meta de las comisiones del año con ese comprador, quien parecía un cazador de tesoros. Él ya había salido de la orfebrería, pero al escuchar el dulce acento de la bella mujer, regresó para decirle: “El mejor acuerdo es aquel que hace que el oro gane más valor que dinero”. Le dejó su tarjeta de presentación con un texto en la parte trasera: “No llames ni escribas si no quieres ganar”.

Cuando se aproxima el cierre de un ciclo no te dejes dominar por la frustración ni la derrota. Continúa agradeciendo lo que has logrado, aunque aparente ser poco, evita las voces que siempre están resaltando los errores y las faltas. Escucha y valora la opinión de tu entorno, pero no te quedes con el mensaje de la imposibilidad. Tu valor no es una cifra, ni depende de una palabra: es el poder de tus relaciones. Atraes lo que decides llamar.

Las mejores alianzas son aquellas que superan egos, vanidades, incompetencias, imprudencias, impulsividades, mediocridades, rivalidades, resentimientos, celos e intrigas. Nacen de la sorpresa prevista por la planificación. Llegan para quedarse y no se despiden porque suelen sacarles provecho a las distancias y se fortalecen desde las diferencias. Conjuga la alegría en la fiesta de la escasez, para potenciar el día de la abundancia.

Quien falló cometió más que una equivocación. Olvidó el sentido invaluable del deber que otorga la confianza. A pesar del daño ocasionado, toda situación adversa ofrece una salida asociada a la madurez y el desarrollo personal. No te quedes en la queja, el reclamo y el señalamiento; potencia tus convicciones. Estimula tus ideas, hazlas realidad. Cree y actúa.

¿Quieres superar la traición? Regala valor, porque así sembrarás la riqueza. Conserva lo que tienes y te alcanzará la novedad. Celebra la vida para que seas feliz. Actualiza tus sueños con mayor conocimiento. Comparte el afecto y multiplicarás el amor. Se leal donde la amistad nunca te falte. Confía en el bien y no procures vengarte; perdona y obtendrás la justicia.

La ‘Traicionoquilatería’ es la balanza moral, afectiva, espiritual medidora y transformadora del fraude, la infidelidad, la ingratitud, el engaño y la deslealtad, en la energía suficiente para hacer que brillen los valores, conforme a los principios consagrados en el manual de los buenos ejemplos. Es la máquina del perdón viajando al futuro desde el pasado que nunca ignora al presente. El reloj exclusivo del amor al bien.

Celebra la falta porque la puedes convertir en ganancia, si usas mejor la ‘Traicionoquilatería’.

