Una de nuestras decisiones como familia de la cual nos sentimos orgullosos, es haber ingresado a nuestra hija menor, Fiorella, a estudiar en el Boston International School, en el área Boston Flex, una institución cristiana con enfoque teocéntrico en la educación, quienes acaban de realizar en la ciudad, con la participación de más de 700 niños y jóvenes del país, el X Foro Institucional e Internacional Encuentro de Cosmovisiones, bajo el lema “El papel de la educación en una juventud que no quiere educarse”.

Esa institución tiene una academia, MAK, dirigida por Jennifer Ramírez y Michael Coneo como profesor, que se dedica desde hace más de 20 años a la formación artística en música, arte y danza, y junto con el BIS han participado en eventos intercolegiales en los que han obtenido premios y reconocimientos por su excelencia.

En esa academia estudia Fiorella piano y canto por un talento natural que le hemos notado desde pequeña cuando tecleaba el piano que tengo en casa y que se estaba oxidando por falta de uso porque no he tenido tiempo de aprenderlo. Hoy, a sus 10 años de edad, nos llenó de orgullo verla en el grupo de niños y adolescentes que participaron en este primer concierto íntimo que fue para nosotros, sus familiares.

Verla en el escenario con micrófono en mano interpretando las alabanzas que habían preparado, fue emocionante para nosotros sus padres y hermana, en especial, porque lo hizo muy bien, con las notas, la tonalidad y los tiempos precisos acoplados a la exigencia de las canciones. Los tres estuvimos al borde de la lágrima por la emoción contenida.

Una de las grandezas de MAK es ser un espacio artístico abierto que tiene la capacidad de enseñar a chicos y chicas que puedan ser portadores de alguna condición y hacerlos lucir independientemente de cualquier dificultad, como fue el caso de Avril y Gabriela, la primera al piano y la segunda cantando, ambas con un trastorno del espectro autista y quienes lograron un gran aplauso de nosotros los asistentes por su capacidad interpretativa.

Al final del concierto tuve el honor de entregar a Fiorella, en nombre de la familia, un hermoso ramo de flores con el sentido universal de lo que representa este gesto en el universo del arte para reconocer el talento del artista.

En nombre de nuestras familias agradecemos al Boston International School, Boston Flex y MAK, la forma en que están educando a estos niños y adolescentes en una formación integral con valores para hacer de ellos mejores alumnos y seres humanos, y sacando de ellos lo mejor de sus talentos y habilidades puestos al servicio de su formación personal.

