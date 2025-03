Y no es que no tengamos problemas, sino que nuestros gobernantes vuelan a resolverlos, aún a pesar de un gobierno nacional que nos mezquinea el billete, no importa, fíjense que Álex sigue ampliando vías, construyendo otras nuevas para mejorar la movilidad, y adelantando importantes inversiones en salud, educación y otros frentes, haciendo rendir el recaudo distrital que, aunque menor que el de las otras grandes capitales, las obras son más notorias.