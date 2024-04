ICBF acompañará solicitud de extradición de Timothy Alan Livingston

“Más allá de las diferencias políticas, quiero agradecerle al Gobierno nacional, al presidente de la República, a la directora general del ICBF, porque estamos unidos para erradicar la explotación sexual de los niños, niñas y adolescentes. Cualquier persona que llegue al país es bienvenida, pero debe tener claro que atentar contra la niñez es un delito que se penaliza con 25 años de cárcel”, dijo el mandatario antioqueño.

Este caso, que está en investigación, ha provocado un gran revuelo en el país no solo por la permisividad para que el hombre pudiera ingresar al hotel con menores, sino por el fallo del procedimiento policial que no solo no arrestó al acusado sino que permitió que abandonara el país.