Colombia, el cuarto país con mayor número de migrantes y refugiados

Colombia es uno de los países clave en el Foro Mundial de Refugiados que se llevará a cabo en Ginebra, Suiza, del próximo 13 al 15 de diciembre, donde la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) y el Gobierno de ese país serán los anfitriones.

De acuerdo con cifras de la Acnur, Colombia es el cuarto país con mayor número de refugiados y migrantes: 2,8 millones de personas en esta condición.

Además, hay 6.9 millones de víctimas de desplazamiento interno, con necesidades de protección y soluciones, según señaló el organismo mundial.

La situación en Colombia es preocupante, pues la Acnur señaló que es el país con mayor número de desplazados internos.

“La voz de Colombia será esencial para compartir buenas prácticas y lecciones aprendidas, y generar más apoyo hacia respuestas integrales a los desafíos de la movilidad humana en todo el mundo”, señaló el organismo mundial.

En total 114 millones de personas fueron desplazadas por la fuerza hasta mediados de 2023 como resultado de persecución, conflictos, violencia, violaciones de derechos humanos y acontecimientos que perturbaron gravemente el orden público en el mundo. Del total de personas desplazadas, 36,4 millones son refugiados.

En esta edición del foro mundial hay cinco país 'coconvocantes' (Colombia, Francia, Japón, Jordania y Uganda). Bajo el lema 'We’re all in. Are you?' (Estamos todos en esto. ¿Tú lo estás?), lRefugiados que Buscan Igualdad de Acceso en la Mesa (R-SEAT) distribuyó por la ciudad los mensajes de estas organizaciones, para que los líderes y delegados participantes en el foro los tengan en cuenta en el momento de enunciar los compromisos que darán forma a sus políticas en materia de desplazamiento forzado.