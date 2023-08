Actriz venezolana asegura que fue acosada sexualmente por Juan Pablo Raba

La actriz aseguró que les contó a varias de las empleadas del canal lo que había sucedido, pero estas le recomendaron que no dijera nada para que no fuera despedida. “Cállate, no digas nada, porque si hablas de esto te van a botar es a ti”, dijo.

“A mí me pareció horrible, quizá las otras lo hacían, quizás él estaba acostumbrado. Para mí fue una falta de respeto. No sé, no podía”, agregó.

Joseline Rodríguez en el podcast también dio detalle de otros acontecimientos que vivió en su carrera. Hasta el momento el actor Juan Pablo Raba no se ha pronunciado al respecto.