Germán Londoño no irá a interrogatorio en Fiscalía por caso de Nicolás Petro

Asimismo, las entidades anunciaron la solicitud radicada ante e la Fiscalía para efectuar un cambio de fiscal y las acciones que corresponderían ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Derecho Ciudadano.

En otro documento emitido por el mismo Londoño y revelado por W Radio, se lee que este se sintió amenazado por parte del fiscal Mario Burgos cuando, al parecer, le dijo que de no asistir sería capturado. De acuerdo con él, sintió “miedo de la profunda parcialidad” que pueda tener la justicia colombiana.

“La citación efectuada por su despacho me hace sentir miedo de la profunda parcialidad que pueda tener la justicia colombiana en mi caso, pues fui víctima de amenazas de que si no me presentaría me podrían capturar, tal como usted me lo indicó en presencia de mi abogado Juan Camilo Sanclemente Zamora el pasado 24 de Agosto en el Búnker de la Fiscalía General en la ciudad de Barranquilla”, señaló en la carta.