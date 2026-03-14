A 16 años de que estallara el escándalo de corrupción conocido como el carrusel de la contratación, el caso vuelve a ser noticia tras una nueva decisión judicial contra uno de sus protagonistas.

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La Corte Suprema de Justicia condenó al exsenador Iván Moreno Rojas, hermano del fallecido exalcalde de Bogotá Samuel Moreno Rojas, a 4 años y 3 meses de prisión por su participación en hechos relacionados con ese entramado de corrupción.

Asimismo, de acuerdo con la sentencia anticipada, Moreno admitió su responsabilidad por hechos ocurridos entre 2009 y 2010, cuando se desempeñaba como senador. Durante ese periodo, habría ejercido presiones indebidas sobre funcionarios de la Secretaría de Integración Social y de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá para favorecer la adjudicación de contratos a ciertos particulares a cambio de comisiones.

Por otro lado, la Corte determinó que el excongresista intervino, tanto de forma directa como por medio de terceros, para direccionar convenios que superaban los $51.877 millones de pesos y $49.583 millones, además de un contrato de obra que superaba los $243.117 millones, relacionados con programas sociales y trabajos en el sistema de alcantarillado de la capital.

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Además, en el fallo también se señala que, como retribución por esas gestiones irregulares, el exsenador habría recibido comisiones que alcanzaron $1.350 millones, recursos que provenían de anticipos entregados a los contratistas beneficiados.

El alto tribunal concluyó que Moreno se valió de su condición de senador y de su cercanía con el entonces alcalde Samuel Moreno para incidir en procesos de contratación del Distrito, con el objetivo de obtener recursos económicos y fortalecer su movimiento político.

Finalmente, la decisión judicial se produjo mediante sentencia anticipada, luego de que el exsenador aceptara los cargos de manera libre y voluntaria, lo que permitió una reducción de la pena conforme a la normativa procesal vigente.

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