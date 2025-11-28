El Juzgado Segundo Especializado de Barranquilla, en cabeza del juez Hugo Carbonó, remitió copias a la Fiscalía y a la Comisión Disciplinaria de la Rama Judicial para que se adelanten investigaciones contra el fiscal Mario Burgos Patiño, quien llevaba el caso en ese momento, así como contra funcionarios del CTI, de la Policía y contra la Revista Semana, entonces dirigida por Vicky Dávila, hoy precandidata presidencial.

La decisión se produjo durante la audiencia preparatoria del proceso que se adelanta contra Nicolás Petro, donde el juez señaló que, según el material probatorio revisado, se habrían vulnerado derechos fundamentales a la intimidad y a la privacidad durante la diligencia de allanamiento realizada en julio de 2023.

Carbonó precisó que la legalidad de la captura de Petro no está en discusión, puesto que se efectuó bajo orden de un juez de control de garantías.

Sin embargo, cuestionó la forma en que se ejecutó, indicando que los funcionarios no permitieron que el procesado se cambiara de ropa y lo grabaron desnudo, incluso estando presente su esposa Laura Ojeda, quien se encontraba en estado de embarazo.

El despacho también ordenó compulsar copias contra la Revista Semana por la publicación, el 15 de marzo de 2024, de un video de 13 minutos titulado “Exclusivo, video inédito de la captura de Nicolás Petro, hijo del Presidente”, en el que se difundieron imágenes del momento de la detención, incluyendo escenas de Petro sin ropa junto a Ojeda. Según el juez, dicha divulgación traspasó fronteras y constituyó una violación al derecho fundamental a la intimidad.

Carbonó recalcó que ni las autoridades ni los medios de comunicación pueden desconocer este derecho, y advirtió que la “libertad de prensa” no puede invocarse para justificar la “libre expresión” de las personas en condiciones que afecten su dignidad.

