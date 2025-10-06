Un hombre, dedicado al oficio de vigilante, fue víctima de ataque por parte de dos sujetos, presuntamente perteneciente a un grupo armado, en la vía que conecta a Cúcuta con Puerto Santander, el pasado viernes 3 de octubre.

Según las autoridades, el guardia de seguridad había salido de su turno laboral en el municipio de Puerto Santander, y se dirigía en su vehículo hasta su lugar de residencia; sin embargo, fue interceptado por dos hombres que portaban fusiles, quienes lo intimidaron en sector conocido como Puente Angosto, antes del corregimiento de Aguaclara, y le exigían descender del vehículo.

En medio de la tensión, el vigilante recordó que llevaba consigo su arma de dotación, con la cual decidió enfrentar a los criminales. En medio del intercambio de disparos, el guarda logró impactar de manera fulminante a los sujetos armados con fusiles.

Por fortuna, el vigilante no sufrió ninguna lesión, por lo que pudo comprobar que uno de los criminales murió en el lugar, mientras que el otro se desplazó algunos metros, también mal herido.

Luego del enfrentamiento, la víctima decidió encender su vehículo y dirigirse hasta la estación de Policía de Aguaclara, donde relató a los oficiales lo sucedido entregó su arma de dotación.

“Acabo de matar a un hombre, herí a otro, pero no sé qué le pasó.”, dijo el vigilante, según información publicada por ‘La Opinión’.

Se conoció que el hombre no fue capturado, ya que el caso estaría amparado bajo la figura de legítima defensa; sin embargo, sigue vinculado al proceso mientras avanzan las investigaciones.

De acuerdo con el medio local, los cuerpos de los presuntos criminales tampoco fueron hallados en la escena del crimen. Al parecer, por ser una zona de difícil acceso, unidades de la Policía no lograron realizar el levantamiento de los cadáveres, por lo que coordinaron entonces con una funeraria para el traslado de los cuerpos, pero al llegar, notaron que no había rastro de los cuerpos.

Según fuentes revelaron a ‘la Opinión’, durante la madrugada, testigos que pasaron por el sitio vieron el cuerpo del hombre que había muerto en el acto y, además, a otro sujeto desconocido vigilando la zona.

Además, se conoció que varios hombres fuertemente armados habrían llegado al punto y recogido uno de los cadáveres para llevárselo, al parecer, hacia Venezuela.