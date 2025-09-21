Durante el desarrollo de una operación militar en la vereda La Samaria, municipio de La Macarena, en Meta, había sido capturado Oliver Lozano Serna, alias Chimbo de Oro, quien se desempañaría como coordinador logístico de la Estructura Éver Castro, Bloque Jorge Suárez Briceño, de las disidencias de las FARC.

La captura se había dado mediante orden de allanamiento. “Este sujeto está sindicado de reclutamiento ilícito, concierto para delinquir agravado, fabricación, tráfico y porte de arma, munición de uso restringido y de uso privativo de las Fuerzas Militares”.

El allanamiento, que se ejecutó en una finca de la vereda, estuvo encabezado por Tropas de la Fuerza de Tarea Omega, que apoyaron al CTI y a la Dirección Especializada Contra Organizaciones Criminales Seccional Villavicencio.

Sin embargo, algunos integrantes de la Asociación Campesina Ambiental del Losada Guayabero y pobladores de la zona realizaron una asonada, impidiendo la captura del integrante de las disidencias de las Farc y pretendiendo que las tropas abandonaran el lugar.

“Con esta situación queda en evidencia la participación de algunos líderes comunitarios en actividades ilegales, lo cual será puesto en conocimiento de las autoridades judiciales competentes”, señaló el Ejército Nacional a través de un comunicado.

Asimismo, la institución armada rechazó estos actos que impiden el cumplimiento constitucional y ponen en riesgo la vida de los soldados y la seguridad territorial.