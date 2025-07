El expresidente Álvaro Uribe Vélez cuestionó nuevamente este sábado el acuerdo entre Colombia y Venezuela para la creación de una zona económica binacional, reiterando que esta decisión implica una cesión de soberanía al chavismo.

En un video publicado en su cuenta de X, el también exsenador aseveró que “la zona binacional con Maduro es el avance en la creación de una Cuba grande”.

“¿Por qué Petro, que nada le ha ayudado a esos departamentos, ahora se los quiere entregar a la tiranía de Maduro? Una tiranía que ha destruido las instituciones democráticas republicanas de Venezuela, una tiranía que destruyó la empresa privada, una tiranía que ha expulsado a 8 millones de venezolanos, una tiranía que ha duplicado la pobreza”, sostuvo Álvaro Uribe.

El exmandatario pidió no olvidar que “esa tiranía intentó acabar con la comunidad andina. Afectó seriamente el tratado que tenían México, Venezuela y Colombia. Esa tiranía lo que ha hecho es patrocinar terroristas, albergarlos”.

En ese sentido, Uribe Vélez consideró que la “entrega que se va a hacer desde tres departamentos a una tiranía” es una alianza que “está llamada a no tener instituciones, a no tener reglas, a no tener justicia, a no tener vía de salida, como no tiene el comunismo que ha creado la tiranía de Maduro”.

Zona binacional con el corrupto Maduro: el avance en la creación de una Cuba grande.

Ante las críticas que ha recibido desde la oposición, el presidente Gustavo Petro dijo el viernes: “A la histeria de la extrema derecha que cree que una zona binacional es una cesión de soberanía, les digo: la humanidad solo ha sobrevivido en el planeta Tierra ayudándose y la ayuda es entre familias y entre vecinos”.

A la histeria de la extrema derecha que cree que una zona binacional es una cesión de soberanía, les digo: la humanidad solo ha sobrevivido en el planeta Tierra, ayudándose y la ayuda es entre familias y entre vecinos.



Decenas de miles de años de historia y de prehistoria… — Gustavo Petro (@petrogustavo) July 25, 2025

El memorando de entendimiento establece un marco de cooperación para la implementación de la primera zona económica compartida entre ambos países, que tendrá una vigencia de cinco años.

La iniciativa contempla la integración productiva, el fortalecimiento del comercio bilateral y el impulso conjunto de proyectos sociales y de infraestructura en los sectores de salud, educación, cultura, turismo, transporte, gas, petróleo y electricidad.

Según el memorando de entendimiento, el objetivo de la integración es “armonizar marcos normativos, facilitar inversiones públicas y privadas, mejorar la conectividad y crear condiciones para la industrialización y el desarrollo regional”.

Aunque por ahora la propuesta solo abarca los estados venezolanos de Táchira y Zulia, y el departamento colombiano de Norte de Santander, también contempla la creación de otras zonas económicas en la frontera común de 2.219 kilómetros.

En este sentido, Nicolás Maduro declaró que aspira a que se amplíe a toda la frontera, lo que incluiría los departamentos del Cesar y La Guajira, en el norte de Colombia, y del Amazonas, Vichada y Guainía, en el sur.