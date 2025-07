El ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, calificó este lunes al comisionado de paz, Otty Patiño, como un “francotirador de la paz”.

Esto durante una rueda de prensa sobre el polémico proyecto de la paz total radicado el domingo en el Congreso.

Todo porque Patiño había dicho en entrevista con el diario El Tiempo sobre el controvertido articulado que “acerca de esto, con el ministro Montealegre hablamos solo una vez. Cuando nos vimos, discutimos sobre algunos de los elementos, principalmente del procedimental. Es decir, cómo lograr que las fuerzas políticas que están en el Congreso apoyen la iniciativa, lo que es fundamental. Empezar desde acá no es bueno. Hay que comenzar desde lo mínimo y ver cómo se amplían los elementos que sean más incluyentes, como qué sucederá con los militares que hace ya rato pagan prisión y con otra gente que ya cumplió su pena y todavía no le dan su libertad. Pero a quien se deja o no en libertad tiene más que ver con la Rama Judicial”.

Por ello, al ser preguntado, el jefe de la cartera del derecho aseveró: “Es inconcebible que Otty Patiño sea un francotirador de la paz”.