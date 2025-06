El aumento histórico de los cultivos de hoja de coca en Colombia, revelado esta semana por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), desató una ola de críticas hacia el Gobierno nacional. Entre las voces más duras se encuentra la de Rodrigo Londoño, líder del partido Comunes y exjefe de las Farc, quien considera que el incremento de los cultivos ilegales es consecuencia directa del incumplimiento del Acuerdo de Paz firmado en 2016.

Londoño, conocido en el pasado por el alias de ‘Timochenko’, cuestionó el manejo que ha tenido el Estado frente a los compromisos pactados en La Habana y lamentó que los sucesivos gobiernos hayan dejado de lado lo acordado, en particular las estrategias diseñadas para enfrentar el problema de los cultivos ilícitos.

De acuerdo con lo que recordó el ahora líder político, el Acuerdo firmado durante el gobierno de Juan Manuel Santos trazó una hoja de ruta clara para superar el fenómeno de las drogas, “a través del apoyo al campesino pobre, la interdicción al gran tráfico y comercialización de drogas ilícitas y el enfoque de salud pública al consumo”.

Según Londoño, el retroceso comenzó durante la administración de Iván Duque, cuando se desmontaron programas como el Plan Nacional Integral de Sustitución de Cultivos (PNIS), lo que a su juicio respondió a un intento deliberado por desarticular el Acuerdo. Sin embargo, aseguró que el actual gobierno de Gustavo Petro tampoco ha cumplido sus compromisos en esta materia.

“Mucho discurso, poca acción”, criticó el excomandante guerrillero, al advertir que la apuesta por la denominada “Paz Total” ha dejado relegada la implementación integral del Acuerdo de 2016. A su juicio, esa omisión no solo ha favorecido la expansión de los cultivos ilegales, sino también el fortalecimiento de estructuras mafiosas, la intensificación de la violencia y el deterioro ambiental.

El pronunciamiento de Londoño se da tras la publicación del más reciente Informe Mundial sobre Drogas de la ONU, que evidencia un crecimiento alarmante en la producción de cocaína en el país. Solo en 2023, se estimaron 3.708 toneladas de producción, un 34 % más que el año anterior. Además, la extensión de cultivos de hoja de coca alcanzó las 253.000 hectáreas, consolidando a Colombia como el mayor productor mundial.

Para el líder del partido Comunes, las consecuencias de este fenómeno ya no se limitan al ámbito nacional. “Los efectos de no implementar el Acuerdo, no solo afectan al pueblo colombiano, sino que comienzan a generar consecuencias adversas a los pueblos del mundo”, advirtió, al tiempo que hizo un llamado al presidente Petro: “Colombia y la humanidad demandan avanzar en la implementación del Acuerdo de Paz”, concluyó.