Durante el evento llevado a cabo en La Alpujarra, sede de la Alcaldía de Medellín, el presidente Gustavo Petro se refirió al alcalde de la ciudad en términos que han sido cuestionados por una buena parte del mundo político y también por algunos órganos de control, como la Defensoría del Pueblo.

Durante el evento de la Presidencia denominado ‘Un pacto por la paz urbana de Medellín’ el pasado sábado 21 de junio, el mandatario dijo que “por ahí un alcalde dijo que yo no debería venir aquí… ¡Mamola!, el presidente va a donde quiera porque es el jefe del Estado por el voto popular”.

A esto añadió que a Federico Gutiérrez “no le tengo miedo, no amenace. Creyó que toda Antioquia estaba en mi contra, y yo me temo que la mayoría no está en mi contra”.

Sobre el actuar del jefe de Estado, Iris Marín, defensora del Pueblo, indicó que Medellín no necesita confrontaciones políticas sino “soluciones integrales”, pues para la funcionaria “se percibe una rivalidad política que no debería tener lugar”.

“Preocupa la falta de coordinación entre el Gobierno nacional y el municipal”, sentenció Marín quien también se refirió a la presencia de los jefes de varias bandas delincuenciales presos en el evento de La Alpujarra.

“La construcción de paz debe sustentarse en el Estado de Derecho. Los responsables de crímenes graves como homicidios, desapariciones forzadas, reclutamiento y uso de niñas y niños, violencia sexual, entre otros, no deben tener un lugar de honra y distinción, sino que deben comparecer ante la ley y someterse plenamente a ella”, aseveró.

Eso sí resaltó que “la paz urbana es un camino positivo y necesario”, que la criminalidad organizada debe atenderse, así como el conflicto armado, a través de diálogos de paz, pero respetando “el Estado social de derecho y los derechos de las víctimas”.

¿Qué dijo ‘Fico’?

El alcalde de la capital de Antioquia manifestó, previo a la visita del presidente Petro, que la agenda planteada por el Ministerio de Interior no responde a una agenda institucional ni de trabajo conjunto.

“He dicho que, en medio de la institucionalidad, se dieron todas las garantías, por supuesto. El presidente puede ir a cualquier ciudad. Lo triste es que venga aquí a agitar y no a ayudar”, dijo el mandatario local.

“Mientras el Gobierno nacional sigue en campaña y tratando de incendiar el país, nosotros estamos concentrados en trabajar. Por ejemplo, el gobernador y yo entregamos el Túnel del Toyo, una obra que debía hacer el Gobierno nacional y que decidimos asumir”, agregó.