Más de 15 días han pasado desde que se perpetró el atentado contra el senador Miguel Uribe. Mientras el precandidato presidencial se encuentra en estado crítico, continúan apareciendo detalles sobre todo lo que rodea el crimen.

Leer también: Atentado contra Miguel Uribe: los detalles del hombre que golpeó al menor que disparó contra el senador

Una de las cosas que llamó la atención alrededor del atentado fue el hombre que aparece en varios videos golpeando al menor de edad que accionó el arma en contra del político, mientras estaba reducido y esposado.

Se trata de Cristian Roberto Copajita Vargas, de quien se conoció, gracias a sus redes sociales, que habría sido militar.

Minutos después del atentado, el hombre declaró para Noticias Uno, asegurando que en el momento estaba oyendo al “buen hombre Miguel Uribe”. Sin embargo, en otra entrevista a Andrés Zapata, de City TV, dijo que él no sabía que era Miguel Uribe quien estaba hablando en el parque El Golfito.

Todo esto generó la duda de los investigadores, quien empezó a seguirle la pista al hombre. Ahora, el mismo Copajita dio su versión de los hechos, asegurando que no pertenece a ninguna red criminal.

“Solo soy un ciudadano que quería ayudar, la verdad no tenía la noción ni sabía que el senador Miguel Uribe estaba aquí dando sus palabras“, dijo en CityTV.

Agregó al respecto: “Yo trabajo ahí en la esquina. Escuchaba los tiros y yo salí como loco. Al ver el ataque yo no me fijé que era Miguel Uribe, uno solo escucha ‘cójalo, cójalo’”.

Dijo que corrió junto a los escoltas con la misma intención de atrapar al sicario, y que luego pidió disculpas por agredir al menor de edad que estaba reducido y esposado.

Importante: Alias Gabriela confesó cuánto costó el arma con la cual le dispararon a Miguel Uribe: “Un juguetote”

“Yo lo agredí. No con la intención de callarlo, como dicen en redes sociales. También digo ciertas cosas que no debo como ‘le voy a meter una puñalada’, pero eso fue solo palabra yo no saco nada”, declaró.