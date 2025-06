Sobre las 6:15 de la mañana de este miércoles 18 de junio fue publicada la hoja de vida de Alfredo Saade Vergel, una ficha muy cercana del petrismo, como nuevo jefe de gabinete del presidente Gustavo Petro.

Como se sabe, esos cargos fueron ocupados por Laura Sarabia y Armando Benedetti, canciller y ministro del Interior, respectivamente.

Con este nuevo rol en la Casa de Nariño, Saade se convertirá en la mano derecha del jefe de Estado y en la persona que coordinará las acciones del gabinete.

Aunque no ahondó en el nombramiento de Saade, el ministro Benedetti señaló que tiene la mejor opinión de él: “Faltaba que se publicara la hoja de vida y ya la acaban de publicar. Tengo la mejor opinión del pastor, no puedo entrar a hacer juicio sobre el fuero del presidente, me parece bien, es una persona cercana al Presidente”, confirmó.

Vale mencionar que durante su trayectoria, Saade ha estado involucrado en varias polémicas. De hecho, en marzo de 2024, la Procuraduría abrió indagación previa contra servidores públicos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres -UNGRD-, por presuntas irregularidades presentadas en el desarrollo de un contrato de prestación de servicios suscrito con Saade Vergel.

De acuerdo con el Ministerio Público, al parecer el político y pastor justificó las tareas contractuales pactadas con la Unidad presentando el mismo reporte que realizó otro contratista con dicha entidad.