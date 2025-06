Con un discurso cargado de emotividad, Miguel Uribe Londoño, padre del senador Miguel Uribe Turbay, pidió este domingo por la vida de su hijo, quien continúa en estado delicado en la Fundación Santa Fe de Bogotá. El mensaje fue pronunciado durante una concentración ciudadana convocada por la familia del congresista a las afueras del centro médico, justo en la fecha en que se conmemoró el Día del Padre en Colombia.

“Hace 34 años, la guerra se llevó a mi esposa, Diana Turbay. Tuve que decirle a nuestro hijo de apenas cuatro años que su madre había sido asesinada. Tres décadas después, la violencia ha regresado y tiene a Miguel Uribe Turbay luchando por su vida”, dijo Uribe Londoño al iniciar su intervención, en referencia al atentado ocurrido el pasado 7 de junio, cuando el senador fue atacado a bala por un menor de edad mientras daba un discurso en medio de su campaña política como precandidato presidencial en el barrio Modelia de Bogotá.

En su mensaje, el padre destacó la trayectoria pública de su hijo, a quien describió como “un hombre bueno, esposo amoroso, padre ejemplar y líder honesto y valiente”. También afirmó que la causa por la que ha trabajado Miguel Uribe —la seguridad— “está más vigente que nunca” y debe convertirse en una lucha colectiva.

“No nos doblegaremos”, expresó Uribe Londoño al leer su discurso frente a decenas de personas que acompañaron el acto. “Miguel, tu hijo te espera en casa para darte un abrazo. Te necesita para que lo veas crecer y seguir tu ejemplo”, manifestó el padre del senador. Y agregó: “Sigue luchando, que todos nosotros vamos a seguir orando por tu vida”.

La intervención del padre del senador se produjo en simultáneo con las marchas del silencio realizadas en al menos 17 ciudades y municipios del país este domingo, en las que miles de ciudadanos se movilizaron para rechazar no solo el atentado contra Uribe Turbay, sino también el reciente incremento de hechos violentos registrados en el suroccidente colombiano, que han dejado más de 80 heridos y ocho personas muertas.

En Barranquilla, por ejemplo, cientos de personas vestidas de blanco se concentraron en la Plaza de la Paz desde tempranas horas de la mañana. Desde allí partieron hacia la Catedral Metropolitana María Reina, donde se celebró una misa por la salud del senador. En las primeras filas del templo estuvieron presentes figuras políticas como el presidente del Congreso, Efraín Cepeda, los senadores Mauricio Gómez Amín y Antonio Zabaraín, así como el empresario Fuad Char.

Durante la homilía, el sacerdote pidió por los enfermos y llamó a fortalecer la unidad familiar y social. Finalizada la eucaristía, los asistentes se sumaron a una caminata alrededor de la Catedral en señal de rechazo a la violencia.

En declaraciones a la prensa, Efraín Cepeda cuestionó el discurso del Gobierno Nacional: “Tienen que medir sus palabras porque estamos en momentos de violencia, y el presidente no escucha a nadie. (...) No respeta la separación de poderes y eso da también una respuesta clara de lo que quiere para el país”, dijo. A su vez, insistió en que “los violentos no pasarán” y se opuso a la posibilidad de una constituyente.

Otros líderes, como el senador Gómez Amín, resaltaron el respaldo recibido por la familia Uribe: “Se ha sentido el acompañamiento de Barranquilla y el Caribe. (...) Hoy le hacen un examen muy importante sobre las secuelas que le dejará el atentado, sin embargo, estamos seguros de que lo vamos a tener de vuelta”, afirmó.

Desde distintos sectores se insistió en que el llamado a la paz debe trascender las ideologías. “No solo estamos pidiendo por el senador Miguel Uribe, también lo hacemos por los más de 70 líderes sociales que han asesinado”, manifestó el concejal Estefanel Gutiérrez. Por su parte, la joven líder Gabriela Carrillo aseguró que los jóvenes “quieren aportar mediante la participación ciudadana y crear sociedad en Colombia”.

El Ministerio del Interior, por su parte, informó que durante la jornada se instaló un Puesto de Mando Unificado para monitorear las movilizaciones y garantizar la seguridad de los participantes. Hasta el cierre de esta edición, no se habían reportado incidentes relevantes.

Miguel Uribe Turbay, precandidato presidencial y actual senador del Centro Democrático, continúa en observación médica bajo pronóstico reservado. Su familia ha agradecido las muestras de apoyo y ha reiterado el llamado a respetar su proceso de recuperación.