En medio del encuentro que tuvo este martes el presidente Gustavo Petro con los aprendices del SENA, en la Plaza de Armas de la Casa de Nariño, el jefe de Estado se refirió a los comentarios que han surgido sobre el ‘poder’ que tiene el ministro del Interior, Armando Benedetti, en su Gobierno.

Esto en referencia a que muchos aseguran que dicho poder se debería a la cercanía entre ambos, ya que supuestamente mantienen en fiestas y otras actividades de carácter personal. Sin embargo, el primer mandatario desmintió jocosamente las acusaciones.

“Ya me voy a meter en camisa de 11 varas, pero dicen que Benedetti me chantajea porque entonces yo he ido a fiestas con él y yo no sé qué pasa. Pero nunca he ido a una fiesta con Benedetti, nunca en la vida”, dijo Petro en medio de su discurso.

Asimismo aseguró en medio de risas: “Y voy a confesar la verdad, le tengo miedo a las amigas que invitan. Me disculpa y yo no me meto más en eso, pero soy prudente, entonces bueno”, bromeó el jefe de Estado.

Cabe recordar que en días anteriores en una entrevista planteada desde la sátira y el humor, pero cargada de mensajes dicientes sobre su Gobierno y el poder, además de algunas polémicas que lo han rodeado, Petro conversó seriamente con Alejandro Riaño, quien le da vida al personaje ‘Juanpis González’.

En la entrevista tocaron varios temas, entre ellos el de Armando Benedetti, su estado civil y una presunta adicción a las drogas, que reveló el excanciller Álvaro Leyva.

El rol de Armando Benedetti

El papel que ha jugado Armando Benedetti en el Gobierno de Gustavo Petro ha sido uno de los más cuestionados en el sector de la oposición e inclusive en el propio gabinete, algo que se desató en el consejo de ministros del pasado 4 de febrero.

Sobre el actual ministro del Interior, el presidente mencionó en ese momento que: “Hay un chisme de que yo no saco a Benedetti porque estoy chantajeado porque me la paso en fiesta con Benedetti. Nunca he estado una fiesta con él y tampoco me gustaría estar. Él debe suspender la fiesta y lo ha hecho. Yo le propuse que hay que tratarse”, haciendo referencia al tratamiento al que se sometió el funcionario.