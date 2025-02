Revuelo ha causado la reciente alocución presidencial de Gustavo Petro todo por cuenta de la aparición de una bandera del extinto grupo guerrillero M-19, grupo armado en el que militó el jefe de Estado y que se ha hecho visible desde el comienzo de su gobierno.

El equipo de comunicaciones de la Casa de Nariño enfocó por pocos segundos la insignia del M-19 que consistía en una pancarta sostenida por un hombre y que tenía ciertas modificaciones como la inclusión del vítor “viva Petro presidente” en la franja superior azul.

Más abajo contenía los años 2026 -230 haciendo referencia al próximo periodo presidencial y evocando la continuidad del proyecto político liderado por el jefe de Estado.

Las críticas no se hicieron esperar luego de la transmisión que se dio desde Chicoral, Tolima, donde el mandatario firmó el Pacto por la Tierra y la Vida, la base del Plan Decenal de la reforma agraria que impulsa el Ejecutivo.

María Fernanda Cabal, precandidata presidencial, sostuvo que ese acto “no es un gesto de memoria ni de reconciliación, es una afrenta a las víctimas del terrorismo. Ese grupo criminal del que usted hizo parte, secuestró, reclutó niños, asesinó inocentes y sembró el caos en Colombia”.

“Revivir símbolos de violencia no construye paz, solo revictimiza a quienes sufrieron su barbarie. El país necesita justicia y verdad, no homenajes a criminales”, agregó.

Por su parte, Catherine Juvinao, congresista de los Verdes, cuestionó el hecho de que las alocuciones se conviertan en “refritos” pues en ocasiones, como esta, las intervenciones del jefe de Estado son retransmisiones de otros actos de la Casa de Nariño.

“El desprecio por la majestad del cargo es tal que Gustavo Petro convirtió las alocuciones presidenciales en meros refritos repletos de desvaríos, lugares comunes, frases inconexas y ahora, para rematar, banderas del M-19 pidiendo ‘Petro 2026-2030′”, sentenció Juvinao.

Otro de sus férreos opositores, Miguel Uribe, del Centro Democrático, fue más allá asegurando que se confirma que las intenciones del presidente son “quedarse en el poder”. “Es una apología al terrorismo y demuestra su desperdicio por las víctimas. Cada día de Petro en el poder, Colombia se desangra. La tragedia que hoy vivimos los colombianos este gobierno se acabará pronto. En el 2026, arranca una nueva historia”.

A su turno, Petro, como anticipándose a la polémica que le venía encima, afirmó que “esa banderita que está atrás y me dicen que no la debo sacar porque no sé qué y no sé qué, tiene esos tres colores. Y esos tres colores no son de un movimiento terrorista, tiene otro significado”.