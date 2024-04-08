Continúan conociéndose detalles de la masacre perpetrada durante la noche del pasado domingo, 7 de abril, en el corregimiento de San Pacho, ubicado en el municipio de Toro en el departamento de Valle del Cauca. Tras la confirmación del hecho, las autoridades locales convocaron la realización de un consejo extraordinario de seguridad para analizar lo ocurrido y ejecutar las respectivas medidas.

El hecho, que de acuerdo con el informe preliminar de la Policía habría dejado al menos de 5 personas muertas y otras 4 heridas, se registró sobre las 7:40 de la noche en un establecimiento comercial tipo discoteca de la localidad antes mencionada.

Según testimonios ofrecidos a las autoridades y los medios locales por parte de personas que se encontraban cerca del lugar de los hechos, desconocidos a bordo de una motocicleta habrían llegado y abierto fuego de forma indiscriminada contra quienes permanecían en el local.

Acorde con lo que reportaron quienes ayudaron a socorrer a las víctimas, se dieron cuenta de lo que había ocurrido por los gritos de socorro de los heridos. No fue sino hasta llegar al sitio del cual provenía la algarabía que se percataron de lo que había ocurrido.

Tras la tragedia, las autoridades locales desplegaron un operativo por sectores aledaños al lugar de los hechos, para tratar de dar con el paradero de los autores de la masacre; no obstante, hasta el momento esto no ha logrado determinarse, como tampoco su identidad.

Ante esto, la Alcaldía de Toro, a través de la secretaria de Gobierno, Daniela Velázquez Yepez, anunció la convocatoria de un consejo extraordinario de seguridad para este lunes, con la finalidad de esclarecer este nuevo hecho de sangre que enluta a la comunidad de Valle del Cauca.

