Madres de estudiantes con discapacidad protestan por falta de docentes

Trudys Sarmiento, representante de los padres en el consejo directivo, manifestó, “Desde que fue el inicio de clases esperando los interpretes de lenguajes de señas y modelos lingüísticos, los niños están finalizando el primer periodo en la Institución Educativa José Eugenio Martínez, y ellos están atrasados. Hemos tenido reuniones y la solución es que perderán la materia porque no tienen las herramientas necesarias”.

Asimismo indicó que otra limítate para estos estudiantes es el transporte escolar porque al ser el único colegio con el programa muchos de los niños viven distantes y no tienen cómo acudir a las clases.

“La respuesta que nos da el secretario de Educación, Camilo Pinto, es que están en los trámites, pero no nos dan fecha. Los niños no han iniciado se quedan solos en los salones porque ni siquiera la profesora bilingüe. Necesitamos que los profesores sean de planta no por contratación y eso se lo pedimos hasta al Gobierno nacional”, puntualizó Sarmiento.