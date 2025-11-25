Hay cientos de aplicaciones que traducen cualquier idioma en segundos. Estas herramientas valiosísimas a la hora de viajar a otro país, son tan completas y prácticas que podrían reemplazar cualquier curso intensivo de idiomas.

Igual de efectivas o más son las señas y una sonrisa de oreja a oreja. Funciona en todos los casos o situaciones confusas que se nos presenten.

Estando en la bella Suiza, en un almacén de tres pisos especializado en relojes de todo tipo y tamaño mis compañeros del tour en Zúrich Suiza (50 en total). En una parada de 40 minutos entramos a los baños y una alemana medio hitleriana se molestó porque utilicé el baño para discapacitados por encontrarse los demás ocupados. Me dejó claro su enfado porque ahí solo podían entrar en silla de ruedas...yo le dije merci merci (gracias en francés) con una venia. No supe cómo se dice disculpe o lo siento en alemán (Tut mir leid), pero igual le sonreí! claro que la desarme! No tuvo de otra... De verdad que funciona.

En esta época donde se habla tanto de globalización una sonrisa desarma al mundo, y nosotros lo comprobamos.

Recuerdos y anécdotas del tour “Fantasía Europa “. Igual sucedió en El Museo del Jamón en Madrid. Su Chef estaba molesto por los 50 invitados no llegaban a tiempo y la Paella Valenciana se estaba enfriado. La cena estaba programada para las 8.pm y no llegaban todos.

Le dije, sirve Pachito a los que estamos. Ya llegarán los demás. ¡Más bien regálanos una sonrisa que te voy a tomar una foto y listo! Gracias todo te quedó delicioso le dijimos.

De verdad que sonreír funciona! Soñar Viajar y Descubrir Recuerdos.

Recomendamos el otoño en Europa buenos precios y un clima delicioso. Almorzamos en Klewen Stube en Lucerna Suiza, el fondeu un queso especial y derretido que se come con pedacitos de pan francés, unas salchichas inmensas y una preparación especial de papas rayadas.

Los paisajes de Lucerna y los Alpes suizos llegando la nieve un paseo hermoso. (octubre -noviembre) La mejor época para visitar Lucerna una de las ciudades más visitadas de Suiza.

Diana Guerrero Diab

dianacomunicaciones@hotmail.com