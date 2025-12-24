Edgar García Ochoa ‘Flash’ nacía un 23 de diciembre de 1943 en la ciudad de Sincelejo; cumpliría 82 años. En aquella ciudad, ‘Flash’ fue comentarista de boxeo y béisbol. A su ciudad natal le tocó retornar cuando en El Diario de la Costa de Cartagena –su cuna periodística– este diario le aconsejó que volviera a Sincelejo, esto por un inconveniente que Edgar había tenido con una dama de la sociedad de la capital de Bolívar. Edgar había escrito algo sobre ella. Pero ‘Flash’ celebraba su onomástico el 24 de diciembre; él les decía a todos sus amigos que había nacido un 24 y él decía que era para que la fecha coincidiera con el nacimiento del niño Dios.

En el diario EL HERALDO de Barranquilla, donde Edgar tuvo por varios años una sección, allí Edgar tuvo un encuentro inolvidable; una niña llegó a las puertas del principal periódico de la Costa y esta le solicitó ayuda. Esa niña era Shakira y le dijo que era su lectora e incluso ese día de la visita le recordó todo lo que Edgar había escrito en la ‘carta-ñero’, como él se autocalificaba, para dar a entender el amor por Cartagena y Barranquilla. Él quedó marcado de por vida con esa elocuencia y esa forma de expresión de aquella niña. Para entonces ya ‘Flash’ era amigo íntimo de Julio Iglesias y otras grandes celebridades.

El sincelejano se destacó por sus campañas sociales, que las hacía desde la radio, como ejemplo cuando regaló 200 inodoros a 200 madres de escasos recursos, los niños que llevó a Disney World con la ayuda de Julio Iglesias, el niño de la tragedia de Armero que Edgar le consiguió que lo adoptaran con la ayuda del periodista Carmelo Castilla, la biblioteca que le regaló a la Cárcel Modelo de Barranquilla con la presencia de Shakira.

El monumento de Shakira en el Malecón era una idea de él, pero se le adelantaron; sin embargo, él decía: “Me quitaron un peso de encima; eso costaba millones”. En su terraza tropical, Edgar recibía constantes visitas de gente de todas las clases sociales y estuvo muy activo hasta sus últimos días.

Tenía muchos planes, que la muerte le impidió hacerlos realidad. Uno de ellos era dictar conferencias en España. Edgar hablaba todos los días con la empresaria Lidia Arrocha de Wid2 Wind; esta gran empresaria tenía previsto hacerle un documental sobre su vida periodística.

A propósito de la reciente visita de Daniella Mass (pupila de Edgar), ‘Flash’ tenía un plan de presentársela a Álvaro Osorio (papá de J Balvin) para que este la incluyera en la nómina de la empresa GoFar, empresa artística que dirige Osorio; con la cantante barranquillera Aleja Peñaloza también iba a hacer lo mismo. Peñaloza por esos días acababa de grabar el superéxito Ojos Indios, tema del juglar Alfredo Gutiérrez.

Edgar, feliz cumpleaños allá en el cielo.

Drezner Cervantes Acuña

Exasistente de Edgar García Ochoa ‘Flash’