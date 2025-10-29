Ante todo Colombia es un país soberano. No necesitamos que un sistema externo nos imponga leyes incoherentes. La decisión de Estados Unidos de incluir en ‘La lista Clinton’ o mejor (Ofac), Oficina de Control de Asuntos Extranjeros; al presidente Gustavo Petro, familia, y, al ministro del Interior Armando Benedetti como narcotraficantes, es zaherir a todo un país. Dónde están las pruebas? Esto es una venganza. Los problemas internos de Colombia se resuelven aquí. Punto. El presidente Petro puede tener muchas falencias pero ante todo es un jefe de Estado elegido democráticamente en las urnas. Acaso Donald Trump y su equipo, no carecen de situaciones ‘bien oscuras’, e, igual están ahí queriendo gobernar al mundo?.. Ya le quitaron la visa a Petro, pero de ninguna manera tenerla es la entrada al cielo, y mucho menos no tenerla, es el destino al infierno. Esto es un despropósito. He dicho.

HELENA MANRIQUE ROMERO