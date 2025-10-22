Resulta increíble que ahora los encapuchados de la Universidad Nacional salen de los predios del área del centro de estudios superiores a protagonizar desórdenes y la autoridad policiva no puede hacer absolutamente nada, es decir, también se abstiene de ejercer autoridad fuera del “Alma Mater”.

La absurda jornada de disturbios en la capital colombiana del anterior viernes ocurrió por la carencia de órdenes por parte del Gobierno Nacional y el de Bogotá para que la autoridad policiva interviniera con rigor y sin complicaciones legales debido a que los revoltosos actuaron fuera de los predios de la Universidad Nacional de Colombia; el balance, en términos generales, es: intento de toma de la Embajada de los Estados Unidos en Colombia, 4 policías heridos con flechas, daños en algunas residencias de la zona bogotana, pánico general y afectación del servicio de transporte en TransMilenio; también en medio de los enfrentamientos, una reportera de City TV, canal de la Casa Editorial El Tiempo resultó lesionada con una piedra que cayó en su hombro.

El grupo de revoltosos, como lo vimos en las imágenes fotográficas y de la televisión, eran numerosos miembros del “Congreso de los Pueblos”, que agrupa comunidades indígenas, campesinas, afrodescendientes y movimientos sociales y los llamados encapuchados de la Universidad Nacional de Colombia; por intento de homicidio al causarles heridas a los 4 policías tendrán que responder ante la justicia; lo más lamentable de la situación, que en los últimos tiempos ocurre casi a diario, es que todas las familias de los barrios Quinta Paredes, El Recuerdo, Centro Antonio Nariño y Acevedo Tejada, resultan afectadas.

Todo esto fue absolutamente lamentable; resulta que es la primera ocasión que el grupo de encapuchados de la Universidad Nacional, apoyados por integrantes del “Congreso de los Pueblos”, trataron de tomarse la sede diplomática de los Estados Unidos en Colombia.

