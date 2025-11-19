Ahora la Procuraduría tendrá que iniciar una investigación disciplinaria sobre las descalificaciones, además de soeces e irrespetuosas ofensas públicas que el ministro Armando Benedetti expuso en contra de la Magistrada Cristina Lombana y la Justicia en general.Armando Benedetti expuso en contra de la magistrada Cristina Lombana y la Justicia en general.

Con claridad absoluta la mayor parte de los ciudadanos y en los medios de comunicación exponen la urgente necesidad para que funcionarios del actual Gobierno nacional y el propio presidente Gustavo Petro respeten las decisiones de la justicia y a las personas encargadas de hacerlas cumplir en forma cabal; es que, en verdad, no puede pasar que, frente a cada actuación judicial que no guste, un alto funcionario haga declaraciones que deslegitiman a un poder independiente.

Ese fue el caso concreto reciente del ministro del Interior, Armando Benedetti, quien incurrió en irrespeto a la justicia y a la persona de la magistrada Cristina Eugenia Lombana Velásquez; la abogada, valga la observación, cumplía un mandato, emanado de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, de alllanamiento de una de las propiedades del alto funcionario en la ciudad de Barranquillla, diligencia que fue cuestionada por el funcionario.

Ahora será la Procuraduría el organismo que tendrá que iniciar una investigación disciplinaria sobre las descalificaciones; además de soeces e irrespetuosas ofensas públicas que el ministro Benedetti expuso en contra de la magistrada Cristina Eugenia Lombana Velásquez y la Justicia en general.

En su hoja de vida de la Corte Suprema de Justicia la magistrada Lombana Velásquez se destaca que tiene estudios de posgrado en Derecho Penal en la Universidad Pantheón-Paris II; Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, Contratación Estatal en la Universidad Externado de Colombia; Administración Pública en Ecole National D’Administration –ENA-, magíster en Derecho Penal de la Universidad EAFIT y candidata a magíster en Derecho Penal Internacional. Se desempeñó como secretaria privada del Despacho del Fiscal General de la Nación en los años 1995 y 1996. Jefe de la Oficina Jurídica del Instituto Nacional de Vivienda de Intéres Social y Reforma Urbana, Inurbe. Juez de Instrucción Penal Militar en Medellín y ostentando el grado de mayor del Ejército.

La magistrada merece todo el respeto de la ciudadanía en general y mucho más del presidente Gustavo Petro y su actual ministro del Interior, Armando Benedetti.

En cuanto a la gestión de la Procuraduría, así la investigación disciplinaria concluya en un tiempo lejano, debe enviar a la sociedad el necesario mensaje que nadie está por encima de la ley y las disposiciones deben cumplirse, así como la independencia y respeto a cada una de las instituciones.

Jorge Enrique Giraldo Acevedo

