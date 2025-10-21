Tomas de Aquino no fue el último en tener derecho a descubrir atributos divinos. Todos estamos llamados a seguir en su descubrimiento. Todas las religiones que conocemos existen porque Dios lo quiere o lo permite. Ninguna de ellas merece nuestro rechazo y también, ninguna puede oponerse a que los sigamos descubriendo, porque entonces se convertiría en opio para el pueblo según expresión de Marx.

Personalmente le he encontrado algunos que cito a continuacion, para que alguien se anime a encontrarle los suyos. Dios Educador No es otra cosa lo que El mismo nos sugiere al encarnarse para darnos ejemplo de vida y lo confirma cuando nos enseñó a orar. Le he encontrado otro: Dios juguetón aunque se le puede reemplazar por una expresión mas apropiada. Lo hace cuando para educarnos se vale del juego, como lo hacen los maestros de niños. Lo encuentro confirmado en la Biblia en su comportamiento con Job, valiéndose del demonio.

Por último hay uno al cual no le he podido encontrar el nombre apropiado; espero que alguien se lo encuentre: No he encontrado dos personas iguales en su físico. Lo que me hace pensar que si Dios no es partidario de la igualdad física, mucho menos lo será de la igualdad de pensamiento.

Carlos A. Hernández García