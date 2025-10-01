Con la diferencia de pocos días, el mundillo del cine registra las funestas noticias del fallecimiento de dos encumbradas estrellas el celuloide, del actor Robert Reford, acaecida el pasado 16 de septiembre y de la actriz Claudia Cardinales, el 23 del mismo mes. Cuando nos referimos a estos dos lamentables hechos no podemos ignorar los padecimientos por lo que está atravesando desde hace mucho rato y el no menos afamado actor, Bruce Willis.

A los 89 años de edad y en su casa de Utah (Estados Unidos), falleció este gran actor mientras dormía, que en su dilatada carrera artística demostró que además de su buen parecido físico, tuvo un gran talento histriónico, obteniendo en los años 80 el Oscar como actor y director, descollando con mucho éxito en las películas Ordinary People, el Gran Gatsby, Buctch Cassidy, los Hombres del Presidente y otras más.

Como director de cine impulsó el proyecto de cine independiente, creando el festival de Sudance que apoyó a productores a los que Hollywood todavía nos les había abierto las puertas.

Claudia Cardinales, esta otoñal actriz francoitaliana de 87 años de edad, fue una referente del cine en la década de los años 60, fue la estrella de películas como el Gatopardo, Ocho y Medio, Rocco y sus Hermanos, tuvo la fortuna de haber sido dirigida y consentida de los extraordinarios directores como Luchino Visconti y Federico Fellini, estuvo en Colombia en la población de Turbaco cerca de Cartagena, rodando la película Nostremo.

Por otra parte y en tan lamentables noticias también como los fallecimientos anteriores a los que me he referido es la enfermedad que viene padeciendo el destacado actor, Bruce Willis, que viene padeciendo de la enfermedad demencial llamada prontotemporal, que es una patología neurodegenerativa que afecta la memoria y el lenguaje a quien hemos visto en películas como el Quinto Elemento, los Mercenarios y algunas más.

En estas circunstancias no hay otra cosa que expresar en estos momentos un dejo de tristeza con estas funestas noticias.

Valmiro De la Hoz