El 22 de junio se celebra en Colombia, el día del Abogado y es la mejor oportunidad para expresar mis genuinos sentimientos.

Reconozco que llegué a la Facultad sin saber muy bien a lo que me enfrentaría y con lo que me encontraría. Poco a poco el Derecho y yo nos fuimos conociendo, descubriendo y enamorando y hoy, juntos, recorremos un mismo camino.

Un día un profesor de la facultad antes de recibirme me dijo: “Cuando estés frente al ejercicio de la profesión y sientas una emoción que recorre tu cuerpo, podrás saber que estás en el lugar correcto”. Sus palabras estaban llenas de verdad y cada día tienen más sentido en mí.

El derecho es un viaje increíble y agradezco a Dios poder disfrutarlo. El Derecho me ha regalado enormes aprendizajes y lecciones. Me ha confrontado y me ha retado.

El Derecho y yo vamos juntos en una misma dirección. Se refleja en lo que pienso, hablo y hago. Vive en mí y está arraigado en mí corazón y en mí alma.

El colegaje produce una sensación increíble. Gracias por los amigos, los que con el tiempo se han convertido en hermanos de vida.

Gracias por el crecimiento constante, los hermosos e importantes logros alcanzados hasta ahora y los que están por venir de la mano de Dios.

Cada día creo más en mis capacidades, dones y talentos. Mis ojos van tomando un brillo más especial. Mi sonrisa es el reflejo de lo que siente mi corazón y mis deseos de seguir aprendiendo son más fuertes

Hoy honro mi profesión, la acepto, la quiero y agradezco a Dios por tenerla porque yo siempre seré Abogada y cada vez me sentiré más feliz de serlo.

Feliz día colegas.

María Leonor Sierra Almanza.

Especialista en Derecho Público.

Especialista en Comunicación Pública.

Magister en Derecho Público.