Los veteranos periodistas y excelentes narradores de fútbol y otros disciplinas deportivas samarios José Francisco Campo Núñez y Álvaro Enrique Mestre Zequeda, lo mismo que el jugador paraguayo de fútbol Eugenio Samaniego, fueron 3 personajes muy vinculados al equipo de fútbol de Santa Marta, el “Unión Madalena”.

El anterior miércoles la Asociación de Extrabajadores de Caracol, Asoexcargot, por intermedio de su principal gestor el abogado Victor Julio Niño Gálvez, informó y lamento el fallecimiento de Campo Núñez ocurrrido el anterior lunes en su ciudad natal, Santa Marta; tenía 92 años de edad y en la capital del Magdalena se le consideraba como uno de las personas que en la actividad y con su voz participó en muchos programas nacionales y locales de Caracol. radio y en otras emisoras.

En la década de los años 60,70 y 80 Campo Núñez fue el narrador principal de los encuentros del Unión Magdalena, desde Santa Marta, y en otros estadios donde participaba el equipo samario; después le dio la alternativa como narrador al inconfundible Álvaro Enrique Mestre Zequeda, quien también se nos adelantó en la partida final; “el cañón de américa” falleció al comenzar el mes de abril de 2021.

El deceso de José Francisco Campo Núñez ocurrió precisamente el día del periodista colombiano y unos días después del fallecimiento del exfutbolista paraguayo Eugenio Samaniego, celebre delantero y figura histórica del Unión Magdalena, uno de los jugadores destacados que contribuyó para que el equipo samario se coronara campeón del fútbol colombiano en el año l968.

Campo Núñez es considerado como uno de los decanos del periodismo deportivo en Santa Marta; A nivel nacional se le recuerda por su participación en el programa deportivo “La Polémica”, por Carcaol.radio, con la dirección de Hernán Pelaéz Restrepo; en su actividad se desempeñó como narrador deportivo, periodista y presentador y animador de espectáculos públicos y eventos en general.

Trabajó principalmente en Radio Magdalena y en Ondas del Caribe; también en RCN; en 2014 fue reconocido por la Cámara de Comercio de Santa Marta y del Magdalena como parte del grupo de periodistas destacados del departamento, reafirmando su influencia y legado en los medios locales.

A José Francisco Campo Núñez le sobreviven tres hijos profesionales, ( un ingeniero mecánico, un juez de la República y una profesora ). abuelo de seis nietos y residía en El Rodadero, en Santa Marta.

“Será recordado como una leyenda del periodismo samario, un verdadero caballero del micrófono y un maestro para generaciones de comunicadores en la Costa Caribe colombiana”, así lo estimó el periodista Odin Vitola.

Por mi parte puedo aseverar que José Franciso Campo Núñez fue un excelente amigo, guía y motivador; cuando a comienzos del año 1969 decidí trasladarme a Bogotá, en procura de nuevos horizontes laborales y de estudio, me respaldó y auguró plenos éxitos; así ocurrió...

Jorge Enrique Giraldo Acevedo