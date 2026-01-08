Murió Brigitte Anne-Marie Bardot. París, septiembre 28/1934- Saint Tropez, diciembre 28/ 2025. Leyenda del cine mundial en los años 1950 y 1960 famosa por su belleza y escándalos. La peor madre, quien rechazó desde el vientre a su único hijo, Nicolás Charrier, quien fue criado por sus abuelos paternos. Adujo que era “un tumor”. “Prefiero tener un perrito”. Su película ícono fue Dios creó a la mujer. Después le añadieron Y el diablo creó a Brigitte Bardot. Se retiró del cine en 1973 para liderar su fundación a favor de los animales una misión bastante loable.

Pero, entre la fama, y ser la anti- madre, su hijo nunca la perdonó y creció con la ausencia eterna de una famosa, pero como progenitora una desnaturalizada. Esta fue la otra Bardot.

HELENA MANRIQUE ROMERO