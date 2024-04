Usuarios reportan inconsistencias en la prestación del servicio en Nueva EPS

Inconformes y a la expectativa por saber cuál será el futuro de la prestación del servicio de la Nueva EPS, se encuentran los usuarios de esta entidad promotora de salud en Barranquilla. Manifestaron su descontento ante las presuntas inconsistencias que se están presentando en la atención.

Leer también: Incertidumbre entre usuarios de EPS Sanitas tras intervención

Relacionado: “El sistema de salud de Sanitas puede colapsar a corto plazo”

Carolina Altahoma, quien lleva más de 15 años afiliada a la Nueva EPS, reportó que a lo largo del tiempo la atención ha venido desmejorando y que es necesario que se tomen medidas para garantizar el derecho a la salud.

“Siempre tenemos problemas con la EPS y más si tenemos que reclamar medicamentos ya que nunca están disponibles y siempre tenemos que hacer maravillas para poder comprarlos y eso no está correcto”, dijo Altahoma, al tiempo que comentó que también se encuentran teniendo problemas para agendar las citas.

Por su parte, el usuario Tomás Barrios denunció que es necesaria una intervención urgente que ayude a brindar un servicio de calidad a los afiliados y la tranquilidad necesaria para saber qué serán atendidos de la mejor forma.

“Esto es un desastre. Yo tengo una condición de salud compleja y además soy ciego. Me tengo que movilizar desde Los Almendros hacia el Norte de Barranquilla porque no me han querido cambiar y además todo lo atienden en lugares diferentes y hay que estarse movilizando de un lado a otro porque son desorganizados y estoy de acuerdo en que los hayan intervenido”, señaló Barrios.

El adulto mayor mencionó que toda su vida ha estado afiliado a esta EPS y que no es lógico que en vez de mejorar el servicio, ocurra lo contrario.

“Nunca hay espacio para agendar citas. Las citas con los especialistas las dan en fechas súper lejos cuando ya uno se ha curado solo. Esperan que no se muera para poder actuar ya para que y a eso suma que nunca están completos los medicamentos”, aseveró.

Con tan solo un año de haberse afiliado a esta prestadora de salud, Fanny Zapata sostuvo que ha tenido múltiples inconvenientes para acceder a las citas con el especialista que necesita debido a que no hay agenda disponible.

“Pedí una cita con el internista y me la iban a dar para julio y ese me tenía que mandar para el vascular por lo que también se demoraría como hasta septiembre y ya para qué si ya esas alturas uno ya estará hasta muerto”, dijo.

Manifestó que se encuentra de acuerdo con que esta entidad sea intervenida, ya que manifestó que es necesario que se ponga un “freno”, se garantice y dé prioridad a la salud.

El barranquillero Iván Fuentes expresó que viene teniendo inconvenientes con la entrega de sus medicamentos ya que nunca se los entregan completos y luego ya se pierde la orden de entrega.

De interés: La reforma a la Salud no le conviene al país: Jaime Pumarejo

Lea aquí: Precio de la energía en bolsa mantiene su tendencia al alza

“Mi esposa también ha tenido muchos problemas ya que espero por un año que le dieran una cita para que le autorizaran y realizarán una resonancia magnética y mientras tanto su salud se sigue deteriorando”, anotó Fuentes.

Otros usuarios manifestaron que es necesario que mientras se realiza el proceso de intervención, también se garantice una buena prestación del servicio y no se perjudique al usuario.

“La salud no da espera así que tienen que saber manejar sus fichas y que se pongan las sanciones necesarias para que sean serios y no jueguen con la vida del usuario”, concluyeron.