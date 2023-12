Otro año sin solución a las altas tarifas de energía en Barranquilla

Para Amylkar Acosta, exministro de Minas y Energía, el 2023 se inició con el “desconcierto” y el “desencanto” de los usuarios, particularmente los de la región Caribe, después de lo que él traduce fue un “fiasco” el ‘Pacto por la Justicia Tarifaria’ entre el Gobierno y las empresas prestadoras del servicio, como respuesta al reclamo y a las protestas por las desmesuradas alzas tarifarias.

“Después de incrementos del 24 % en promedio nacional y más del 40 % en la región Caribe, la baja prometida en las tarifas con el tal Pacto no superó el 4 %, fue un verdadero parto de los montes. Y el alza en las tarifas no fue mayor por la aplicación de la opción tarifaria, que no las congela sino que difiere los incrementos, convirtiéndose en una bola de nieve que crece todos los días hasta superar los $5 billones la deuda de los usuarios con las empresas, abocándolas a un problema de flujo de caja que sigue amenazando su sostenibilidad financiera”, dijo.

Sostuvo que la situación se tornó aún más grave a consecuencia de la deuda del Estado a las electrificadoras por concepto de subsidios reconocidos y aplicados a los estratos 1, 2 y 3 por una cuantía de $2.3 billones más.

