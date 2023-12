La desaceleración golpeó sin piedad la economía de Colombia

El PIB ahora decrece

Si hablamos de desaceleración y decrecimiento, el Producto Interno Bruto (PIB) es la muestra de ello. Tras un crecimiento en el primer trimestre del año del 3 %, se anunciaba por todas partes que la economía del país iba a presentar una desaceleración, es por ello que las noticias no fueron buenas en el segundo trimestre, ya que el PIB del país solo creció un 0,3 %.

Las alarmas se prendieron, ya que la construcción, el comercio y la industria se encontraban en decrecimiento, pero aún faltaba la contracción, y evidentemente llegó, puesto que la economía de Colombia se contrajo en un -0,3%,un indicador que ha hecho que empresarios, gremios y hasta el Gobierno nacional se expresen y hasta plantean diferentes planes de choque con el fin de mejorar los indicadores.

“Esta desaceleración y decrecimiento en el PIB no solo está afectando a los indicadores del país, sino que afectan a millones de colombianos, puesto que el impacto en variables como desempleo e inflación genera incertidumbre en empresarios y ciudadanos que pierden la credibilidad en las instituciones”, expresó Leonardo Gaitán, administrador de Empresas y experto en industria financiera.

Por su parte, Juan David Ballén, director de Análisis y Estrategia de Casa de Bolsa SCB, recalcó en diálogo con EL HERALDO que la desaceleración está en línea de lo esperado, por lo que no es algo que sea sorpresa.

“Hay altas tasas de interés, hay desaceleración de la cartera de crédito, un evidente descenso en las ventas de vivienda, y además con la reducción en la inversión, anticiparon un aterrizaje forzoso de la economía colombiana”, manifestó Juan David Ballén.

A su vez, el presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, resaltó que con este decrecimiento, el Gobierno nacional se ha hecho “el de los oídos sordos con la caída de la economía”.

“Esto viene siendo un cúmulo de consecuencias que han venido afectando poco a poco a la economía del país. No compartimos la visión del Gobierno de echarle la culpa al Banco de la República por no bajar las tasas de interés, y eso no es cierto, puesto que la visión del Emisor es cuidar precisamente la inflación, y si bien esta última ha venido bajando lentamente, aún no ha sido derrotada, no podemos cantar victoria”, dijo Cabal.