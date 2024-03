“El tabú es que ir al psiquiatra es para un loco, pero uno va es a crecer”

R.

La pandemia les cambió las reglas de juego a las personas y no podemos negar que estamos viviendo las consecuencias de todos esos cambios que hubo. En la salud mental, las instituciones no estaban preparadas para ello. Las personas no ven como una urgencia la parte de la salud mental y evidentemente la psiquiatría también tiene urgencias.

Recientemente hemos estado muy preocupados por los suicidios que han ocurrido y las instituciones, todas, están llenas en hospitalizaciones por patologías de salud mental.

Pero, ¿qué ha llevado a que se exacerbe la problemática?

No hay nadie 100 % sano. Todos, de alguna manera, tenemos algún tipo de diagnóstico neurótico cuando discutimos con la pareja o peleamos con un hijo. Hay una serie de eventos que se exacerban cuando existen este tipo de cambios.

Todas las personas, en algún momento de la vida, tenemos comportamientos que no son los más adecuados y de hecho esto conlleva a que existan algún tipo de alteraciones de tipo neurótico y en algunas oportunidades, incluso, puede llegar a unas mayores consecuencias.