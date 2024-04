Monitorean atención en salud a usuarios de EPS intervenidas

En medio del revuelo a nivel nacional por la intervención de Sanitas y Nueva EPS, el Distrito de Barranquilla ha entregado un parte de tranquilidad a los afiliados debido a que adelanta un monitoreo permanente para garantizar la atención integral de los usuarios.

Dicho seguimiento se viene adelantando a los actores del Sistema de Seguridad Social en Salud en la capital del Atlántico teniendo en cuenta las actuaciones administrativas que fueron anunciadas durante esta semana por la Superintendencia Nacional de Salud.

“Hemos emitido la circular 011 de 2024 en la que se emitieron instrucciones a IPS, a EPS y a los diferentes actores del Sistema General de Seguridad Social en Salud en el que se busca realizar un monitoreo para que nuestras instituciones de esa red brinden y garanticen la continuidad de la atención a toda la población”, indicó la secretaria de Salud, Stephanie Araujo.

La funcionaria expuso que se hizo énfasis que no se debe dejar de atender a los afiliados en sus citas médicas y especializadas, el suministro de medicamentos en dispensadores y los procedimientos quirúrgicos establecidos, al igual que los servicios de hospitalización y el sistema de referencia- contrarreferencia de pacientes.

Asimismo, el Distrito habilitó las líneas telefónicas (605) 3793333 y 195, así como también se podrán hacer los reportes a través de las redes sociales de la Alcaldía.

Los ciudadanos también podrán dirigirse a recibir orientación en las sedes de la Alcaldía ubicadas en las cinco localidades: Suroriente (Calle 19 No. 5 – 23, barrio Simón Bolívar), Metropolitana (Calle 49 No. 8 Sur – 15, barrio Las Cayenas), Suroccidente (Calle 10 No. 12 F – 57, Casa de Cultura barrio La Paz) y Norte Centro Histórico (Calle 34 No. 43 – 41, ventanilla No. 1).