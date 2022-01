En 2022, Distrito ha recaudado $1.525 millones por impuesto predial

El Distrito de Barranquilla anunció que, en los siete primeros días del año, ha recaudado $1.525 millones por concepto de impuesto predial.

La primera contribuyente en hacer su pago fue Indira Pimienta, una mujer que se define como “organizada” y que “basa su vida financiera en el ahorro y no en el endeudamiento”.

A las 5:54 a.m. del primero de enero, Pimienta canceló el impuesto predial de la vigencia 2022 de un apartamento ubicado en el barrio La Unión. Luego se le sumaron Edison Pérez en Miramar y Ángel Páez en Santa Ana, a las 6:03 a.m. y a las 6:31 a.m., respectivamente.

“Hacemos un llamado a los contribuyentes para que cumplan con su obligación oportunamente, aprovechando el descuento actual del 10%”, sostuvo el gerente de Gestión de Ingresos, Fidel Castaño.

La meta de recaudo en el impuesto predial para 2022 está alrededor del medio billón de pesos. Con corte al 31 de diciembre de 2021, este tributo alcanzó la cifra de 430.000 millones de pesos, superando las expectativas de recaudo.