Kiara Mangones, una líder que reclama inclusión social para los sordos

En ocasiones las personas necesitan de una primera oportunidad para poder demostrar todo su talento y lo que tienen por dar al mundo. Mientras Kiara lidiaba con una lucha por mantener su marca de accesorios y moda, se dio cuenta de que como persona en condición de discapacidad contaba con unos derechos especiales y todo un conjunto de leyes que la amparaban.

“Cuando comencé a incursionar en los temas de liderazgo y apoyo a las personas de mi comunidad lo hice a través de la candidatura presidencial de Sergio Fajardo, fue un trabajo muy bonito porque empezamos a trabajar con niños sordos dentro de las aulas de clases del país y adquirí una formación que hoy en día me sirve mucho para empoderar a otras personas sordas que necesitan ayuda para diferentes temas. Hay una realidad muy dura ahí afuera porque he visto casos de mujeres sordas que tienen un hijo oyente con el cual no se pueden comunicar, eso les genera un golpe psicológico muy fuerte y un conjunto de situaciones para las que necesitan que otras mujeres en esa condición les indiquen el camino a seguir, debido a esto fue que me introduje en las diferentes organizaciones y fundaciones que hay para sordos”, mencionó.

Asimismo, señaló que como fruto de todo su trabajo obtuvo bastante credibilidad dentro de la comunidad sorda alrededor del país y de la ciudad.

“Desde el año pasado que hago parte de la Fundación para la Inclusión Social de Personas Sordas (Fundisor) y la Asociación de Sordos del Atlántico (Asatlan) he analizado mucho a las chicas de mi comunidad y visto cómo tienen un potencial increíble que no ha sido descubierto porque no les brindan una oportunidad en la sociedad; entonces, en esos momentos que he compartido con ellas me he involucrado mucho y he aprendido cómo llevar a cabo muchas dinámicas que las ayudan mucho, como brindar charlas de bienestar y psicología con ellas sobre el amor propio y cómo salir adelante a pesar de todo. A su vez, hemos llegado a campañas del Concejo de Barranquilla y empresas para concientizar sobre la importancia de incluir a las personas sordas y enseñar el uso del lenguaje de señas”, sostuvo.