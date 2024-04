Guardianas de sabores: preservando la herencia afropalenquera

Mi papá es de San Basilio de Palenque y mi mamá de Barranca Vieja, en Bolívar, pero yo nací en Barranquilla, en el Barrio Abajo. Yo veía a mi abuela cocinar y luego mi madrastra me enseñó el arte de la cocina afropalenquera y lo que mejor me queda y que me encanta hacer es mi arroz de pollo con zumo de coco. De mis 8 hijos, solo la mayor se ha interesado en seguir la tradición y la última de mis hijas es la que me ayuda con las ventas durante las ferias gastronómicas en el barrio. Con el proyecto he aprendido mucho y sueño con ser famosa por mi arroz y que cruce las fronteras hacia otras ciudades y demás países.