Con la 54 pintada de negro avanza la despedida de Joselito Carnaval

Durante el comienzo del recorrido, algunos espectadores como Alfredo Pulido mencionó que será duro aguantar todo el resto del año hasta que llegue el siguiente Carnaval, que en 2025 se realizará del 1 al 4 de marzo.

“Yo me perdí muchos carnavales por el trabajo, y ahora que estoy tratando de recuperarlos. Me da duro despedir a Joselito y toda esta fiesta, en especial a mis nietos que no entienden mucho sobre la dinámica, toca explicarles por qué todo el mundo anda llorando”, comentó entre risas.