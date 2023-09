“Llamamos al Gobierno para que nos apoye en realización de los Panamericanos”

Un llamado de apoyo al Gobierno nacional fue el que realizó la gobernadora del Atlántico, Elsa Noguera De la Espriella, para que Barranquilla pueda ser la sede de los próximos Juegos Panamericanos en 2027.

La gobernadora fue reiterativa en el impacto positivo que esto tiene como evento no solo sobre Barranquilla, sino también ante la posibilidad de ampliar los juegos hacia otras partes de la región y del país.

“Ya lo vivimos con los Juegos Centroamericanos y del Caribe en 2018, pero ahora es la gran oportunidad de promover no solo a Barranquilla, sino a Colombia ante el mundo por la cantidad de atletas que vienen, dado que es el segundo evento más importante después de los Olímpicos. Ya conseguimos la sede y no es fácil, por eso hacemos el llamado reiterativo al Gobierno nacional para que nos apoye, ya que solos no podemos”, detalló la gobernadora del Atlántico.

En ese sentido, Elsa Noguera mostró su preocupación porque en el Presupuesto General de la Nación no se encuentran recursos para la partida de los Juegos Panamericanos, puesto que este evento no lo puede cubrir solamente la ciudad de Barranquilla.

“No contamos con el presupuesto suficiente, y esperamos poder tener esa adición presupuestal para poder ejecutar los juegos en Barranquilla y en otras partes, así como lo ha señalado el alcalde Jaime Pumarejo, en que no somos egoístas que tiene que ser solo Barranquilla, sino que se pueden compartir y sería la gran oportunidad deportiva para el país”, puntualizó la mandataria en el marco de Caribe BIZ Forum.

