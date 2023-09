Bancada del Atlántico, insatisfecha con los proyectos del Presupuesto 2024

Hay descontento en parte de la Bancada del Atlántico por los proyectos estratégicos que reclaman como faltantes en el Presupuesto 2024, que fue aprobado el pasado miércoles en el primero de sus dos debates.

No obstante, desde el Pacto Histórico en el Atlántico destacan, por otro lado, que el rubro de cultura subió en el departamento 14 veces más.

¿Qué quedó y qué no en el Presupuesto Regionalizado para el Atlántico y el Caribe 2024?

El presidente del Partido Conservador, el senador Efraín Cepeda, le dijo a EL HERALDO al respecto que el presupuesto del Atlántico crece 28,4 %, pasando de $2,3 billones a $2,9 billones, mientras el crecimiento del Presupuesto General de la Nación es de 18,9 %, "de manera que tenemos $650 mil millones más que en 2023, pero me preocupa el tema de los Juegos Panamericanos: no hay ninguna palabra sobre los juegos, el puente de la hermandad que tampoco figura y el tema de las dobles calzadas Barranquilla-Ciénaga, y aunque están los recursos nos preocupa que no se diga nada sobre eso; la Vía al Mar de Cartagena, y la Cordialidad, son concesionadas; en el tema del dragado del río Magdalena está garantizado el dragado para el año entrante pero se había ofrecido por parte del Gobierno la compra de una draga propia o la construcción porque ya tenían listos los diseños de las dragas, y a pesar de que están los recursos no aparece nada en el Presupuesto".

Así mismo, anunció que radicó una proposición por $1,1 billones para constituir un fondo que sirva para mitigar las altas tarifas de energía y otra para incrementar los subsidios de vivienda en 20 mil subsidios más, "eso son $450 mil millones, porque hay un rezago en ese tema y con esto vamos superándolo, porque el crecimiento de la economía depende mucho de la construcción".

Advirtió además el parlamentario que los recursos deben salir de las entidades que no ejecuten: "De aquí al segundo debate, que será a mediados de octubre, les recortamos los recursos a quienes no tengan una correcta ejecución y se los entregamos a los proyectos que no están financiados".

Anunció en este sentido que la Bancada del Atlántico se debe reunir con el ministro de Hacienda para abordar este tema.

A su vez, el representante Modesto Aguilera, de Cambio Radical, advirtió que hay "falta de interés del Gobierno en proponer soluciones ante las altas tarifas de energía que se presentan en la región Caribe. Si el gobierno adhiere $2 billones anuales a esta problemática en cuatro años estaría solucionada. Hay dinero para todos los sectores, menos para aliviar el tema tarifario de la región Caribe, esto es un clamor no solamente de los habitantes de la región, sino también de todos los miembros de la Bancada Caribe”.

Por ello plantea que "saquen los recursos que se necesitan para aliviar las tarifas de energía de las entidades que no han ejecutado eficientemente sus rubros. Necesitamos $8 billones para el tema tarifario, podemos trasladar los recursos de los ministerios que no han ejecutado correctamente su presupuesto y entregarle anualmente al Ministerio de Minas y Energía $2 billones hasta cumplir la meta”.

Y en torno a los Juegos Panamericanos advirtió el opositor: “Le hemos dicho al Gobierno que se pronuncien acerca de la viabilidad de estos juegos, además en el Presupuesto tampoco vemos los recursos para respaldar la realización de este evento. Los Juegos Panamericanos serían una excelente vitrina no solamente para el Atlántico y la región Caribe, sino también para el país en general".

De otro lado, el representante Agmeth Escaf, del Pacto Histórico, calificó como una "maravillosa noticia para el Atlántico y la cultura" la aprobación de la propuesta que hizo de aumentar el presupuesto para la cultura en el departamento, que –dice– fue tenida en cuenta por el Gobierno Nacional. “El Atlántico fue el departamento del Caribe que más creció en la asignación de recursos para la cultura".

Precisó en este aspecto el legislador oficialista que el año pasado en el Presupuesto fueron incluidos $930 millones para la cultura en el Atlántico. Y este año se asignaron $14 mil millones, es decir 14 veces más de lo que fue asignado por el gobierno anterior.

"De los $900 millones que fueron asignados a la cultura en el Atlántico en 2023 por el gobierno anterior, $300 millones iban destinados para el Carnaval de Barranquilla, es decir el 30 % de los recursos. Este año, con este aumento del presupuesto, se espera que la asignación de recursos al Carnaval aumente proporcionalmente. Vamos a sentarnos con el ministro de Cultura, Juan David Correa, para garantizar que así sea y que una parte muy importante de estos recursos lleguen, por fin, a los hacedores del Carnaval".

En el Presupuesto Regionalizado 2024 presentado para primer debate, en efecto, no están especificadas las asignaciones para los proyectos que extraña la Bancada del Atlántico. Solo aparecen al final del documento como "proyectos priorizados" del Plan Plurianual de Inversiones, aunque sin una destinación concreta

Aquí se cuentan el de Acceso integral a factores productivos a través de proyectos productivos en las tierras adquiridas en la región Caribe, Compra de tierras en la región Caribe, los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos (organización técnica), Construcción de redes para suministro de gas natural domiciliario, y conexión de usuarios de menores ingresos de los municipios de Betulia, Corozal, Sampués y El Roble, departamento de Sucre; Corredor de la vida del Cesar (Transformación integral del corredor), Dragado de los canales de acceso de los puertos de Tumaco, Buenaventura y Barranquilla con sus respectivas vías de acceso, Mejoramiento del corredor vial Chinú – Lorica, Rehabilitación y mejoramiento del tramo Valledupar-San Juan del Cesar, Restauración de ecosistemas degradados del Canal del Dique, Vías de interconexión regional (doble calzada Cartagena - Barranquilla - Santa Marta) y Gestión de Sistemas de Tratamiento de Agua Residual en el Departamento de Bolívar.

Cepeda señaló al respecto que "hay partidas globales que es necesario desagregar" en el documento.

Y en el Plan Plurianual de Inversiones del Plan Nacional de Desarrollo, PND, que se aprobó durante el primer semestre en el Congreso, se enumeran los proyectos estratégicos en los que se usarán los $1.154,8 billones durante el cuatrienio del gobierno de Gustavo Petro.

En el Caribe, para el Atlántico, se previó entonces la gestión integral y el ordenamiento alrededor del Río Magdalena, que se compartirá con Bolívar, Cesar y Magdalena; el dragado del puerto de Barranquilla; la conexión férrea entre Buenaventura y La Dorada-Santa Marta, en la que tienen que ver también Bolívar, Cesar y Magdalena; la modernización del Aeropuerto Ernesto Cortissoz; la navegabilidad del río, con Bolívar, Cesar y Magdalena; y la restauración de la Ciénaga de Mallorquín y el Canal del Dique.

